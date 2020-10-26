Развод Аллы Пугачевой и Максима Галкина: правда или сценический вымысел?

По непонятной причине поклонникам (или хейтерам) хочется, чтобы нестандартный союз поскорее распался. Но Алла и Максим привыкли не обращать внимание на такие слухи, а недавно даже показали язык всем сплетникам. Больше об их необычной паре и возможном разводе смотрите в нашем специальном видео на канале “Одна минута”.

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У максима часто спрашивают почему он не найдет себе жену моложе. Он всегда отвечает одно и то же — для своих лет Алла Борисовна выглядит очень молодо и стильно, а еще — у них есть особая духовная связь, которая позволяет жить, не ругаться и совместно воспитывать детей. Кроме того, они понимают друг друга и умеют договориться во всех спорных ситуациях. По мнению Максима Галкина, это и является залогом их успешных взаимоотношений.

К слову, сейчас они воспитывают двойняшек — Лизу и Гарри. Их родила звездному семейству суррогатная мать. Кто она? Смотрите в нашем видео!

Источник: 1 Минута