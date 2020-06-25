Развод Харламова и Асмус оказался частью шоу

Звезды должны были выполнить задание, которым и оказалась заявление о расставании после восьми лет брака.

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем. Об этом заявил ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони в интервью Комсомольской правде.

По словам ведущего, пара участвовала в проекте и выполняла задание в его рамках. Посты звезд в сети о расставании на самом деле являются частью сценария проекта. Более того, текст заявлений Харламова Асмус о разводе был написан "с карточки".

В рамках проекта пара якобы получила такое синхронное задание. Маркони отметил, что эпизод с участием звезд выйдет в июле. Они могут продолжать "держать интригу", но после выхода шоу все станет известно.

Источник: korrespondent.net/

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