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Развод Пугачевой и Галкина обрастает подробностями, Максим сделал заявление: "Проблемы в звездной семье..."

Развод Пугачевой и Галкина обрастает подробностями, Максим сделал заявление: Проблемы в звездной семье...

Разговоры о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина до сих пор не утихают

Выяснилось, что уже и журналистам удалось добраться до шоумена Максима Галкина, чтобы выяснить о возможных проблемах в звездной семье.

алла пугачева, максим галкин

Стоит отметить, что ранее СМИ назвали эту тему - главным слухом лета 2020 года в звездной тусовке. Однако ни одного заявления от близких семье лиц, которые бы подтверждали эти опасения, так и не было представлено. 

Разговоры о звездном разводе не прекратились, даже когда эти слухи опровергла концертный директор Аллы Пугачевой. Ведь шоумен и примадонна в последнее время появляются на фото чаще всего раздельно.

Поэтому журналисты решили задать вопрос о разводе напрямую шоумену Максиму Галкину. Но российский юморист эмоционально отреагировал на это.

"Делать мне нечего", - ответил Максим Галкин на вопрос о возможном разводе с Аллой Пугачевой.

 

Пугачева, Галкин

 

Ранее мы рассказывали, что слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина могут быть частью пиар-кампании.

Источник: gamebet.politeka.net/

Новости портала «Весь Харьков»

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