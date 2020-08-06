Развод Пугачевой и Галкина обрастает подробностями, Максим сделал заявление: "Проблемы в звездной семье..."

Разговоры о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина до сих пор не утихают

Выяснилось, что уже и журналистам удалось добраться до шоумена Максима Галкина, чтобы выяснить о возможных проблемах в звездной семье.

Стоит отметить, что ранее СМИ назвали эту тему - главным слухом лета 2020 года в звездной тусовке. Однако ни одного заявления от близких семье лиц, которые бы подтверждали эти опасения, так и не было представлено.

Разговоры о звездном разводе не прекратились, даже когда эти слухи опровергла концертный директор Аллы Пугачевой. Ведь шоумен и примадонна в последнее время появляются на фото чаще всего раздельно.

Поэтому журналисты решили задать вопрос о разводе напрямую шоумену Максиму Галкину. Но российский юморист эмоционально отреагировал на это.

"Делать мне нечего", - ответил Максим Галкин на вопрос о возможном разводе с Аллой Пугачевой.

Ранее мы рассказывали, что слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина могут быть частью пиар-кампании.

Источник: gamebet.politeka.net/

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