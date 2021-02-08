Развод все ближе: Ким Кардашьян больше не разговаривает с мужем

Источник говорит, что супруги очень хотят развода, но Ким затягивает с подачей документов.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» еще не подала на развод с Канье Уэстом, но, по словам источника, близкого к Ким, это лишь формальность. В комментарии для E! News инсайдер рассказал, что отношения Ким и Канье «полностью закончены, и они больше не разговаривают друг с другом».

«Она старается быть сильной и двигаться дальше. Документы она еще не подала, потому что продумывает, как объявить о разводе. Но в ее сознании развод уже состоялся. Для Канье эти отношения тоже закончены. Ему все равно, почему Ким тянет с подачей документов. Он готов подать их сам, даже если она не будет готова. Он хочет развода так же, как и Ким», — поделился источник.

В начале января еще один инсайдер рассказывал, что Ким и Канье уже несколько месяцев не живут вместе, но сохраняют связь ради детей. При этом информатор подчеркнул, что дети звездной семьи привыкли к разъездам отца и не совсем понимают, что происходит между их родителями. «Их дети особо не понимают, что происходит, потому что еще слишком маленькие, но для них здесь нет ничего нового. Их родители и так много путешествовали, Канье и так часто отсутствовал дома, так что они не удивлены. Но Ким и Канье сделают все ради своих детей», — отметил источник.

Источник: Новости Ю

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