Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:40
Просмотров: 105

Развод все ближе: Ким Кардашьян больше не разговаривает с мужем

Развод все ближе: Ким Кардашьян больше не разговаривает с мужем

Источник говорит, что супруги очень хотят развода, но Ким затягивает с подачей документов.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» еще не подала на развод с Канье Уэстом, но, по словам источника, близкого к Ким, это лишь формальность. В комментарии для E! News инсайдер рассказал, что отношения Ким и Канье «полностью закончены, и они больше не разговаривают друг с другом».

 

«Она старается быть сильной и двигаться дальше. Документы она еще не подала, потому что продумывает, как объявить о разводе. Но в ее сознании развод уже состоялся. Для Канье эти отношения тоже закончены. Ему все равно, почему Ким тянет с подачей документов. Он готов подать их сам, даже если она не будет готова. Он хочет развода так же, как и Ким», — поделился источник.

В начале января еще один инсайдер рассказывал, что Ким и Канье уже несколько месяцев не живут вместе, но сохраняют связь ради детей. При этом информатор подчеркнул, что дети звездной семьи привыкли к разъездам отца и не совсем понимают, что происходит между их родителями. «Их дети особо не понимают, что происходит, потому что еще слишком маленькие, но для них здесь нет ничего нового. Их родители и так много путешествовали, Канье и так часто отсутствовал дома, так что они не удивлены. Но Ким и Канье сделают все ради своих детей», — отметил источник.
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Живут по графику»: как Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе воспитывают дочь
Сегодня 15:35    108
На кого похожа? Арсен Мирзоян показал редкое фото 5-летней дочки
Сегодня 15:33    137
Дмитрий Шепелев снова станет отцом — возлюбленная телеведущего Екатерина Тулупова беременна
04.02.2021 09:32    282
45-летняя Наталья Могилевская в прозрачном наряде раскрыла, что думает о старости
02.02.2021 09:46    388
Тина Кароль подчеркнула фигуру платьем от украинского бренда за 600 долларов
01.02.2021 11:20    239
Деми Мур озадачила изменениями во внешности из-за неудачной пластики
29.01.2021 09:44    432
76-летний Майк Дуглас растрогал Сеть первой встречей с новорожденным внуком
22.01.2021 09:25    256
15-летний сын Бекхэмов продает на аукционе поношенное худи
20.01.2021 18:51    264
Виктория Бекхэм рассказала, как поняла, что пора покинуть Spice Girls
14.01.2021 09:22    196
Украинский певец подтвердил роман с солисткой ВИА Гры
06.01.2021 12:05    410
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 