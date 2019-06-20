Развод звезды «НеАнгелов»: муж назвал неожиданную причину разрыва

Экс-муж Славы из «НеАнгелов» Эдгар Каминский приоткрыл тайну причины развода неоднозначным постом в соцсетях.

Как сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на «Факты», Эдгар Каминский подогрел тему звездного развода, опубликовав пост о любви к собственной матери.

Каминский высказал ей слова благодарности и рассказал о семейных ценностях и о том, какой должна быть идеальная женщина.

« Парадокс ситуации состоит в том, что многие женщины не хотят, чтобы их мужья так сильно любили свою маму, не были „маменькиными сынками“. Но, при этом, желают, чтобы собственные дети любили их так же сильно», — написал Эдгар.

Этот пост вызвал противоречивую реакцию среди подписчиков. Одни поддерживают Эдгара и восхищаются его мамой, другие — увидели истинную причину развода. Ведь и ранее появлялась информация, что Слава не ладила с мамой мужа, которая тоже не была в восторге от невестки. Пост Эдгара о матери подписчики считают завуалированным посланием Славе. Они бурно реагируют и даже советуют ему обратиться за помощью к семейному психологу.

Источник: narodna-pravda.ua

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