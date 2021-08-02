Ребрышки в соусе с салатом и жареным картофелем

Ингредиенты

3 стойки свиных ребрышек или около 1,5 кг отдельных свиных ребер

1 небольшая луковица, нарезанная кубиками

1 столовая ложка оливкового масла

1 измельченный зубчик чеснока

2 столовые ложки копченой паприки

1 чайная ложка мягкого порошка чили

300 мл томатной пасты

2 столовые ложки томатного пюре

150 мл сидра, белого или красного винного уксуса

125 г темного сахара мусковадо

Для картошки

1 ½ кг молодого картофеля без кожицы

2 столовые ложки оливкового масла

1-2 мелко нарезанных веточки розмарина или щепотка смешанных сушеных трав

2 столовые ложки белого или красного винного уксуса

Аппетитное блюдо

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 150C / 130C вентилятор / газ 2. Положите ребра в форму для запекания одним слоем и просто залейте водой. Накрыть фольгой и варить 1,5 часа. Хорошо слейте воду. Если вы не заканчиваете их сразу, накройте крышкой и охладите до готовности.

Шаг 2

Тем временем обжарить лук на масле на сковороде до мягкости. Добавить чеснок, копченую паприку и порошок чили и жарить 1 мин. Добавьте пассату, пюре, уксус и сахар и доведите все до кипения. Варить 10 мин. Если вы не используете этот соус сразу, остудите и остудите.

Шаг 3

Нагрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7. Смажьте ребрышки соусом и выложите на противень. Смешайте картофель с маслом, розмарином и приправами в большой жаровне. Жарьте 40 минут на средней полке, ребрышки - на полке выше. Переверните ребрышки и картофель наполовину, пока они не подрумянятся. Выложите картофель в большую миску, сбрызните уксусом и подавайте горячим, теплым или холодным. Нарежьте ребрышки и положите лишний соус в миски для макания.

Источник: 1 Минута