Ребрышки в соусе с салатом и жареным картофелем
Ингредиенты
3 стойки свиных ребрышек или около 1,5 кг отдельных свиных ребер
1 небольшая луковица, нарезанная кубиками
1 столовая ложка оливкового масла
1 измельченный зубчик чеснока
2 столовые ложки копченой паприки
1 чайная ложка мягкого порошка чили
300 мл томатной пасты
2 столовые ложки томатного пюре
150 мл сидра, белого или красного винного уксуса
125 г темного сахара мусковадо
Для картошки
1 ½ кг молодого картофеля без кожицы
2 столовые ложки оливкового масла
1-2 мелко нарезанных веточки розмарина или щепотка смешанных сушеных трав
2 столовые ложки белого или красного винного уксуса
Аппетитное блюдо
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 150C / 130C вентилятор / газ 2. Положите ребра в форму для запекания одним слоем и просто залейте водой. Накрыть фольгой и варить 1,5 часа. Хорошо слейте воду. Если вы не заканчиваете их сразу, накройте крышкой и охладите до готовности.
Шаг 2
Тем временем обжарить лук на масле на сковороде до мягкости. Добавить чеснок, копченую паприку и порошок чили и жарить 1 мин. Добавьте пассату, пюре, уксус и сахар и доведите все до кипения. Варить 10 мин. Если вы не используете этот соус сразу, остудите и остудите.
Шаг 3
Нагрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7. Смажьте ребрышки соусом и выложите на противень. Смешайте картофель с маслом, розмарином и приправами в большой жаровне. Жарьте 40 минут на средней полке, ребрышки - на полке выше. Переверните ребрышки и картофель наполовину, пока они не подрумянятся. Выложите картофель в большую миску, сбрызните уксусом и подавайте горячим, теплым или холодным. Нарежьте ребрышки и положите лишний соус в миски для макания.
Источник: 1 Минута