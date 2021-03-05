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Рецепт ароматной и очень вкусной пиццы, которая по вкусу получается как в дорогой пиццерии

Рецепт ароматной и очень вкусной пиццы, которая по вкусу получается как в дорогой пиццерии

Если вы его приготовите, то поймете, что можете сделать пиццу не хуже, чем в дорогом ресторане или настоящей итальянской пиццерии.

Рецепт ароматной и очень вкусной пиццы, которая по вкусу получается как в дорогой пиццерии Ароматная пицца как в ресторане

Ингредиенты для пиццы как в ресторане

Для того, чтобы приготовить пиццу на ужин или к приходу гостей, вам потребуется следующий перечь продуктов:

Рецепт ароматной и очень вкусной пиццы, которая по вкусу получается как в дорогой пиццерии Ароматная пицца как в ресторане

  • Мука - 600-700 г
  • Теплая вода - 400 мл;
  • Сухие дрожжи - 10 г
  • Масло - 50 мл;
  • Щепотка соли.

Приготовление пиццы "как в ресторане" не займет много вашего времени

Рецепт ароматной и очень вкусной пиццы, которая по вкусу получается как в дорогой пиццерии Ароматная пицца как в ресторане

Чтобы приготовить вкусную домашнюю пиццу, следуем такому рецепту: засыпаем в воду дрожжи, добавляем соль, масло и осторожно вводим муку.

Начинаем замешивать тесто.

Накрываем его и отставляем в теплое место на час.

Готовое тесто немного разминаем и формируем круг. Выкладываем на противень и делаем бортики.

Смазываем тесто соусом и выкладываем начинку. Это может быть разный сыр (можно сочетать не один, а несколько сортов сыра), колбаса, грибы, зелень и мясо.

Затем отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на полчаса.

За пять минут до конца верх пиццы посыпаем тертым сыром и выпекаем еще 10 минут.

Рецепт ароматной и очень вкусной пиццы, которая по вкусу получается как в дорогой пиццерии Ароматная пицца как в ресторане

Отметим, есть несколько лайфхаков по тому, как сделать, чтобы пицца не разваливалась. Например, не разрезайте ее сразу после того, как достанете с духовки. Дайте ей немного остыть, чтобы тесто чуть-чуть затвердело. Чтобы добавить легкой нотки, можно пиццу посыпать зеленью после того, как достанете с духовки.

Источник: 1 Минута

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