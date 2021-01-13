Рецепт блинов: как приготовить любимые блины королевы Великобритании у себя на кухне

Блины любят многие в Британии, но как приготовить воздушные блины, которые так любит королева?

Блины - фаворит королевы, но у нее есть особенный вид блинов. Блины - популярное лакомство на завтрак. На этой неделе изображения мини-хлопьев для блинов стали вирусными, но для тех, кто ищет съедобные угощения у членов королевской семьи, как можно приготовить блины так, как они нравятся королеве?

Как приготовить любимые блины королевы

Личный рецепт блинов королевы был раскрыт в 2013 году.

Однако эти блины на самом деле не блины, это на самом деле лепешки или скотч-блины, которые немного толще и пышнее, чем обычные блины.

Рецепт был опубликован в письме автора Шона Ашера в книге "Записки".

Ингредиенты

Две чайных чашек муки.

Четыре столовые ложки сахарной пудры.

Две чашки чая с молоком.

Два целых яйца.

Две чайные ложки гидрокарбоната соды.

Три чайных ложки винного камня.

Две столовые ложки топленого масла.

Метод

Начните со взбивания яиц, сахара и примерно половины молока в миске.

Затем вы должны добавить муку и хорошо перемешать, добавляя оставшееся молоко по мере необходимости.

Вы должны добавить бикарбонат соды и винный камень перед добавлением растопленного масла.

Вы должны нагреть сковороду или сковороду с небольшим количеством топленого масла.

Затем вы должны влить две-три большие ложки жидкого теста, убедившись, что они не соприкасаются друг с другом.

Это ваши лепешки или скотч-блины.

Подождите, пока тесто не начнет пузыриться, а затем переверните каждую лепешку.

Когда они будут готовы, они будут слегка подрумянены с каждой стороны.

Как приготовить мини-кашу для блинов

Мини-хлопья для блинов - последний тренд в социальной сети TikTok.

В тренде миниатюрные блины в миске, которые показаны залитыми сиропом и съеденными как хлопья.

Чтобы приготовить эти миниатюрные блины, вы можете начать с того же теста, что и любимые оладьи королевы.

Вместо того, чтобы использовать большую ложку для приготовления скотч-блинов, вы можете приготовить миниатюрные блины, наливая маленькие капли жидкого теста на сковороду или сковороду.

Затем переверните их, когда они станут золотисто-коричневыми.

Когда блины остынут, вы можете переложить их в миску.

Часто эти мини-блины едят покрытыми молоком и сбрызнув кленовым сиропом, которые затем можно есть как хлопья.

Источник: 1 Минута