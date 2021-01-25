Рецепт быстрого ужина: фриттата со спаржей и картофелем. Готовится 20 минут – вкус изумительный!

Иногда нет времени готовить ужин по разным причинам. Однако есть выход из этого положения. Не ищите рецепты у себя в записной книжке рецептов. Попробуйте приготовить фриттату со спаржей и картофелем.

Это идеальный метод когда ваши домашние будут довольны дважды. Во-первых, что быстро готов ужин, а во вторых, что очень вкусно и аппетитно он выглядит. Даже молодая домохозяйка без проблем сможет приготовить быстро это блюдо по прилагаемому рецепту.

Простое низкокалорийное блюдо, в котором используются лучшие сезонные ингредиенты, и оно готово всего за 20 минут.

Ингредиенты

200 г картофеля, разрезанного на четвертинки.

100 г стручков спаржи.

1 столовая ложка оливкового или растительного масла.

1 мелко нарезанная луковица.

6 яиц, взбитых.

40 г тертого чеддера или любого другого сыра по вашему усмотрению.

Руккола.

Метод

Шаг 1

Нагрейте гриль до максимума. Картофель выложить в кастрюлю с холодной подсоленной водой и довести до кипения. После закипания готовьте 4-5 минут, пока почти не станет мягким, затем добавьте спаржу на последнюю 1 минуту. Слить.

Шаг 2

Тем временем нагрейте масло в жаростойкой сковороде и добавьте лук. Готовьте около 8 минут, пока не станет мягким.

Шаг 3

Смешайте яйца с половиной сыра в кувшине и хорошо приправьте. Вылейте на сковороду лук, затем посыпьте спаржей и картофель. Сверху выложите оставшийся сыр и поставьте под гриль на 5 минут или до золотистого цвета и полной готовности. Нарезать дольками и подавать со сковороды с салатом.

Источник: 1 Минута