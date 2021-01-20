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20.01.2021 23:40
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Рецепт дня: очень сладкие рогалики из нежнейшего теста — гости будут в восторге

Рецепт дня: очень сладкие рогалики из нежнейшего теста — гости будут в восторге

Особенной фишкой была разная фруктовая начинка. Ароматы во время приготовления такого угощения слышно на весь двор. Бабушки обычно готовила рогалики с вишневым джемом и это было очень вкусно.

Если вы ждете гостей, или ваши друзья в самый неподходящий момент оповестили вас о своем приходе, а дома к чаю нечего подать, то сразу сохраните себе этот рецепт, чтобы не потерять и держать под рукой.

Рецепт дня: очень сладкие рогалики из нежнейшего теста — гости будут в восторге Домашние рогалики с повидлом - гостей за уши не оттянешь

Список ингредиентов для приготовления рогаликов

  1. Вам понадобится:
  2. Молоко - 1 стакан
  3. Маргарин - 200 г
  4. Дрожжи - 20 г
  5. Мука - сколько возьмет тесто

Как приготовить рогалики: пошаговая инструкция для чайников

Даже если вы никогда не готовили кондитерку, этот рецепт будет для вас простой и доступный.

Рецепт дня: очень сладкие рогалики из нежнейшего теста — гости будут в восторге Домашние рогалики с повидлом - гостей за уши не оттянешь

  1. Молоко, дрожжи и маргарин должен быть комнатной температуры.
  2. Смешать эти компоненты.
  3. Просеять муку, а затем его частями добавлять к жидкой смеси.
  4. Замесить тесто.
  5. Отложить его в холодильник и оставить там на несколько минут.
  6. Затем вынуть тесто и разделить на 2 половины.
  7. Сформировать шары, а затем раскатать с помощью скалки в два коржа.
  8. Каждый корж нужно поделить на части в виде треугольников.
  9. Тесто сверху посыпать сахаром.
  10. Затем эти треугольники завернуть в рогалики.
  11. Противень следует застелить пергаментом и выложить рогалики.
  12. Разогреть духовку до 200 градусов, а затем выпекать 30 минут.

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута

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