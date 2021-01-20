20.01.2021 23:40
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Рецепт дня: очень сладкие рогалики из нежнейшего теста — гости будут в восторге
Особенной фишкой была разная фруктовая начинка. Ароматы во время приготовления такого угощения слышно на весь двор. Бабушки обычно готовила рогалики с вишневым джемом и это было очень вкусно.
Если вы ждете гостей, или ваши друзья в самый неподходящий момент оповестили вас о своем приходе, а дома к чаю нечего подать, то сразу сохраните себе этот рецепт, чтобы не потерять и держать под рукой.
Домашние рогалики с повидлом - гостей за уши не оттянешь
Список ингредиентов для приготовления рогаликов
- Вам понадобится:
- Молоко - 1 стакан
- Маргарин - 200 г
- Дрожжи - 20 г
- Мука - сколько возьмет тесто
Как приготовить рогалики: пошаговая инструкция для чайников
Даже если вы никогда не готовили кондитерку, этот рецепт будет для вас простой и доступный.
Домашние рогалики с повидлом - гостей за уши не оттянешь
- Молоко, дрожжи и маргарин должен быть комнатной температуры.
- Смешать эти компоненты.
- Просеять муку, а затем его частями добавлять к жидкой смеси.
- Замесить тесто.
- Отложить его в холодильник и оставить там на несколько минут.
- Затем вынуть тесто и разделить на 2 половины.
- Сформировать шары, а затем раскатать с помощью скалки в два коржа.
- Каждый корж нужно поделить на части в виде треугольников.
- Тесто сверху посыпать сахаром.
- Затем эти треугольники завернуть в рогалики.
- Противень следует застелить пергаментом и выложить рогалики.
- Разогреть духовку до 200 градусов, а затем выпекать 30 минут.
Приятного аппетита!
Источник: 1 Минута
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