Рецепт дня: очень сладкие рогалики из нежнейшего теста — гости будут в восторге

Особенной фишкой была разная фруктовая начинка. Ароматы во время приготовления такого угощения слышно на весь двор. Бабушки обычно готовила рогалики с вишневым джемом и это было очень вкусно.

Если вы ждете гостей, или ваши друзья в самый неподходящий момент оповестили вас о своем приходе, а дома к чаю нечего подать, то сразу сохраните себе этот рецепт, чтобы не потерять и держать под рукой.

Домашние рогалики с повидлом - гостей за уши не оттянешь

Список ингредиентов для приготовления рогаликов

Вам понадобится: Молоко - 1 стакан Маргарин - 200 г Дрожжи - 20 г Мука - сколько возьмет тесто

Как приготовить рогалики: пошаговая инструкция для чайников

Даже если вы никогда не готовили кондитерку, этот рецепт будет для вас простой и доступный.

Домашние рогалики с повидлом - гостей за уши не оттянешь

Молоко, дрожжи и маргарин должен быть комнатной температуры. Смешать эти компоненты. Просеять муку, а затем его частями добавлять к жидкой смеси. Замесить тесто. Отложить его в холодильник и оставить там на несколько минут. Затем вынуть тесто и разделить на 2 половины. Сформировать шары, а затем раскатать с помощью скалки в два коржа. Каждый корж нужно поделить на части в виде треугольников. Тесто сверху посыпать сахаром. Затем эти треугольники завернуть в рогалики. Противень следует застелить пергаментом и выложить рогалики. Разогреть духовку до 200 градусов, а затем выпекать 30 минут.

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута