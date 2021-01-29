Рецепт хлеба в духовке, который при нарезании не крошится: быстро, просто и справится каждый

С помощью обычной духовки, которая есть на каждой кухне, можно просто и быстро приготовить вкусный хлеб с румяной корочкой. Получается мягким и при нарезании не крошится.

Ингредиенты:

мука – 350 г

соль и сахар – по 1 ч. л.

сухие быстродействующие дрожжи – 5 г

подсолнечное масло – 30 мл

вода – 210 мл

молоко для смазывания

Способ приготовления:

1. Обязательно просеваем муку в миску. Добавляем сахар, соль и сухие дрожжи. Перемешиваем ложкой.

2. Вливаем растительное масло, обычную воду и замешиваем тесто. Сначала в миске с помощью ложки, а потом вручную на столе.

3. Миску смазываем подсолнечным маслом, кладем тесто и накрываем крышкой или пищевой пленкой. Оставляем в тепле на 40 минут.

4. Когда тесто увеличится, перекладываем его на стол. Руки и рабочую поверхность смазываем маслом. Растягиваем тесто руками в небольшой прямоугольный пласт. Затем скручиваем рулетом.

5. Противень застилаем пергаментной бумагой, выкладываем тесто. Накрываем пленкой, оставляем еще на 15-20 минут.

6. После этого снимаем пленку, смазываем хлеб немного молоком. Сверху присыпаем мукой (обычной или цельнозерновой), делаем три надреза. Хлеб будет выглядеть примерно, как батон.

7. Выпекаем хлеб в духовке 30-35 минут, температура 180 градусах.

Хлеб полностью остудить и только потом разрезать.

Источник: 1 Минута