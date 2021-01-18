Рецепт яблочного пирога, где мало теста и много начинки: как приготовить вкусную выпечку к чаю

Продукты (стакан – 220 мл):

Мука – 3 стакана

Яичные желтки – 2 шт.

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Сливочное масло – 200 г

Сахарная пудра – 0,5 стакана

Сметана – 1 ст. л.

Яблочная начинка:

Яблоки – 1,5 кг

Вода холодная – 50 мл

Сахар по вкусу

Кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Корица по вкусу

Приготовление

Яблоки очистить от кожуры, нарезать тонкими дольками и сложить в кастрюлю. Залить водой и добавить сахар. Количество сахара зависит от сладости самих яблок.

Готовить на небольшом огне до тех пор, пока яблоки не станут мягкими, а лишняя жидкость не испарится. Время от времени перемешивать. Затем добавить крахмал и по желанию корицу, перемешать. Снять с огня, остудить до комнатной температуры.

Как приготовить тесто для пирога?

Мягкое сливочное масло смешать с сахарной пудрой. Взбить миксером до пышности. Добавить желтки, перемешать с помощью миксера.

Просеять муку, добавить разрыхлитель, сметану и быстро замесить мягкое, эластичное тесто.

Готовое тесто разделить на две части. Сначала раскатать одну часть в тонкий пласт размером, как ваша форма для выпечки. Рабочую поверхность присыпать мукой, а саму форму лучше застелить пергаментом. Переложить тесто.

Затем выложить яблочную начинку. Вторую часть также раскатать, накрыть яблоки.

Выпекать яблочный пирог при 180 градусах примерно 45-50 минут. Готовую и остывшую выпечку посыпать сахарной пудрой.

Самый вкусный яблочный пирог, где мало теста и много ароматной начинки

Источник: 1 Минута