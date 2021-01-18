Рецепт яблочного пирога, где мало теста и много начинки: как приготовить вкусную выпечку к чаю
Продукты (стакан – 220 мл):
- Мука – 3 стакана
- Яичные желтки – 2 шт.
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
- Сливочное масло – 200 г
- Сахарная пудра – 0,5 стакана
- Сметана – 1 ст. л.
Яблочная начинка:
- Яблоки – 1,5 кг
- Вода холодная – 50 мл
- Сахар по вкусу
- Кукурузный крахмал – 1 ст. л.
- Корица по вкусу
Приготовление
Яблоки очистить от кожуры, нарезать тонкими дольками и сложить в кастрюлю. Залить водой и добавить сахар. Количество сахара зависит от сладости самих яблок.
Готовить на небольшом огне до тех пор, пока яблоки не станут мягкими, а лишняя жидкость не испарится. Время от времени перемешивать. Затем добавить крахмал и по желанию корицу, перемешать. Снять с огня, остудить до комнатной температуры.
Как приготовить тесто для пирога?
Мягкое сливочное масло смешать с сахарной пудрой. Взбить миксером до пышности. Добавить желтки, перемешать с помощью миксера.
Просеять муку, добавить разрыхлитель, сметану и быстро замесить мягкое, эластичное тесто.
Готовое тесто разделить на две части. Сначала раскатать одну часть в тонкий пласт размером, как ваша форма для выпечки. Рабочую поверхность присыпать мукой, а саму форму лучше застелить пергаментом. Переложить тесто.
Затем выложить яблочную начинку. Вторую часть также раскатать, накрыть яблоки.
Выпекать яблочный пирог при 180 градусах примерно 45-50 минут. Готовую и остывшую выпечку посыпать сахарной пудрой.
Самый вкусный яблочный пирог, где мало теста и много ароматной начинки
Источник: 1 Минута