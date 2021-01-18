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Рецепт яблочного пирога, где мало теста и много начинки: как приготовить вкусную выпечку к чаю

Рецепт яблочного пирога, где мало теста и много начинки: как приготовить вкусную выпечку к чаю

Продукты (стакан – 220 мл):

  • Мука – 3 стакана
  • Яичные желтки – 2 шт.
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Сливочное масло – 200 г
  • Сахарная пудра – 0,5 стакана
  • Сметана – 1 ст. л.

Яблочная начинка:

  • Яблоки – 1,5 кг
  • Вода холодная – 50 мл
  • Сахар по вкусу
  • Кукурузный крахмал – 1 ст. л.
  • Корица по вкусу

Приготовление

Яблоки очистить от кожуры, нарезать тонкими дольками и сложить в кастрюлю. Залить водой и добавить сахар. Количество сахара зависит от сладости самих яблок.

Готовить на небольшом огне до тех пор, пока яблоки не станут мягкими, а лишняя жидкость не испарится. Время от времени перемешивать. Затем добавить крахмал и по желанию корицу, перемешать. Снять с огня, остудить до комнатной температуры.

Рецепт яблочного пирога, где мало теста и много начинки: как приготовить вкусную выпечку к чаю

Как приготовить тесто для пирога?

Мягкое сливочное масло смешать с сахарной пудрой. Взбить миксером до пышности. Добавить желтки, перемешать с помощью миксера.

Просеять муку, добавить разрыхлитель, сметану и быстро замесить мягкое, эластичное тесто.

Готовое тесто разделить на две части. Сначала раскатать одну часть в тонкий пласт размером, как ваша форма для выпечки. Рабочую поверхность присыпать мукой, а саму форму лучше застелить пергаментом. Переложить тесто.

Рецепт яблочного пирога, где мало теста и много начинки: как приготовить вкусную выпечку к чаюЗатем выложить яблочную начинку. Вторую часть также раскатать, накрыть яблоки.

Рецепт яблочного пирога, где мало теста и много начинки: как приготовить вкусную выпечку к чаю Рецепт яблочного пирога, где мало теста и много начинки: как приготовить вкусную выпечку к чаю

Выпекать яблочный пирог при 180 градусах примерно 45-50 минут. Готовую и остывшую выпечку посыпать сахарной пудрой.

Рецепт яблочного пирога, где мало теста и много начинки: как приготовить вкусную выпечку к чаю Самый вкусный яблочный пирог, где мало теста и много ароматной начинки

Источник: 1 Минута

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