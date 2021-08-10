Рецепт: жаркое из свинины с пряностями, ростбиф с овощами и яблочным соусом

Ингредиенты

1 кг жареной свинины без кости

1 столовая ложка цельнозерновой горчицы

2 столовые ложки нарезанной петрушки

2 столовые ложки нарезанного тимьяна плюс несколько дополнительных веточек

1 чайная ложка нарезанного шалфея

Упаковка 80 г прошутто

4 хороших брызга масла

3 моркови, разрезать пополам вдоль, затем разрезать поперек

6 маленьких картофелин (500 г), разрезанных пополам

2 красные луковицы, нарезанные дольками

12 зубчиков чеснока

1 небольшой сельдерей (650 г), очистить и нарезать 12 дольками

Для подливки

2 столовые ложки кукурузного крахмала

600 мл куриного бульона с пониженным содержанием соли

1 маленькое яблоко Брэмли, нарезанное кубиками

Савойская капуста и горох для подачи

Жаркое

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 180C / 160C вентилятор / газ 4. Срежьте со свинины всю кожуру и жир и выбросьте, так что у вас останется нежирный кусок мяса. Намазать горчицей, посыпать измельченной зеленью и приправить черным перцем. Положите ломтики прошутто на свинину, чтобы защитить мясо с удаленного жира.

Шаг 2

Обрызгайте большую форму для запекания маслом и выложите в центр свинину. Обложить всеми овощами, посыпать веточками тимьяна, затем снова опрыскать и накрыть фольгой. Жарьте в течение 1 часа, затем включите огонь до 220C / 200C, вентилятор / газ 7. Снимите крышку, снова опрыскайте и запекайте еще 20 минут.

Шаг 3

Тем временем сделайте подливку. Смешайте кукурузный крахмал с небольшим количеством воды, чтобы получилась влажная паста, нагрейте бульон на сковороде, добавьте смесь кукурузного крахмала и готовьте, помешивая, до загустения. Добавьте яблоко и готовьте 5 минут, пока оно не станет мягким, но сохранит свою форму.

Шаг 4

Вынуть мясо из формы и вылить в подливку сок из формы. Сбрызните овощи маслом и запекайте еще 20 минут (пока мясо отдыхает), чтобы они подрумянились. Подавать свинину с жареными и свежими овощами и яблочной подливкой.

Источник: 1 Минута