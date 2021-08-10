Рецепт: жаркое из свинины с пряностями, ростбиф с овощами и яблочным соусом
Ингредиенты
1 кг жареной свинины без кости
1 столовая ложка цельнозерновой горчицы
2 столовые ложки нарезанной петрушки
2 столовые ложки нарезанного тимьяна плюс несколько дополнительных веточек
1 чайная ложка нарезанного шалфея
Упаковка 80 г прошутто
4 хороших брызга масла
3 моркови, разрезать пополам вдоль, затем разрезать поперек
6 маленьких картофелин (500 г), разрезанных пополам
2 красные луковицы, нарезанные дольками
12 зубчиков чеснока
1 небольшой сельдерей (650 г), очистить и нарезать 12 дольками
Для подливки
2 столовые ложки кукурузного крахмала
600 мл куриного бульона с пониженным содержанием соли
1 маленькое яблоко Брэмли, нарезанное кубиками
Савойская капуста и горох для подачи
Жаркое
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 180C / 160C вентилятор / газ 4. Срежьте со свинины всю кожуру и жир и выбросьте, так что у вас останется нежирный кусок мяса. Намазать горчицей, посыпать измельченной зеленью и приправить черным перцем. Положите ломтики прошутто на свинину, чтобы защитить мясо с удаленного жира.
Шаг 2
Обрызгайте большую форму для запекания маслом и выложите в центр свинину. Обложить всеми овощами, посыпать веточками тимьяна, затем снова опрыскать и накрыть фольгой. Жарьте в течение 1 часа, затем включите огонь до 220C / 200C, вентилятор / газ 7. Снимите крышку, снова опрыскайте и запекайте еще 20 минут.
Шаг 3
Тем временем сделайте подливку. Смешайте кукурузный крахмал с небольшим количеством воды, чтобы получилась влажная паста, нагрейте бульон на сковороде, добавьте смесь кукурузного крахмала и готовьте, помешивая, до загустения. Добавьте яблоко и готовьте 5 минут, пока оно не станет мягким, но сохранит свою форму.
Шаг 4
Вынуть мясо из формы и вылить в подливку сок из формы. Сбрызните овощи маслом и запекайте еще 20 минут (пока мясо отдыхает), чтобы они подрумянились. Подавать свинину с жареными и свежими овощами и яблочной подливкой.
Источник: 1 Минута