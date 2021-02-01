Рецепт классического торта Виктория: непревзойденный вкус и аппетитный вид

Ингредиенты

200 г сахарной пудры

200 г размягченного сливочного масла

4 яйца, взбитые

200 г муки самоподнимания

Разрыхлителя

2 столовые ложки молока

Для начинки

100 г сливочного масла, размягченного

140 г сахарной пудры, просеянной

капля ванильного экстракта (по желанию)

полбанки качественного клубничного джема 340 гр (мы использовали Tiptree Little Scarlet)

сахарная пудра, для украшения

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 190C / вентилятор 170C / газ 5. Смажьте маслом две 20-сантиметровые формы для сэндвичей и выстелите их антипригарной бумагой для выпечки.

Шаг 2

В большой миске взбейте 200 г сахарной пудры, 200 г размягченного масла, 4 взбитых яйца, 200 г муки саморазбавления, 1 чайную ложку разрыхлителя и 2 столовые ложки молока, пока не получите однородное мягкое тесто.

Шаг 3

Разложите смесь по формам, разгладьте поверхность шпателем или тыльной стороной ложки.

Шаг 4

Выпекать около 20 минут, пока пирог не станет золотистым и при надавливании не станет упругим.

Шаг 5

Переверните на решетку и дайте полностью остыть.

Шаг 6

Чтобы приготовить начинку, взбейте 100 г размягченного масла до однородной кремообразной массы, затем постепенно добавьте 140 г просеянной сахарной пудры и каплю экстракта ванили (если вы его используете).

Шаг 7

Нанесите сливочный крем на дно одной из губок. Сверху налейте 170 г клубничного джема и положите сверху второй бисквит.

Шаг 8

Перед подачей посыпать сахарной пудрой. Хранить в герметичном контейнере и есть в течение 2 дней.

Источник: 1 Минута