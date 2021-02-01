Рецепт классического торта Виктория: непревзойденный вкус и аппетитный вид
Ингредиенты
200 г сахарной пудры
200 г размягченного сливочного масла
4 яйца, взбитые
200 г муки самоподнимания
Разрыхлителя
2 столовые ложки молока
Для начинки
100 г сливочного масла, размягченного
140 г сахарной пудры, просеянной
капля ванильного экстракта (по желанию)
полбанки качественного клубничного джема 340 гр (мы использовали Tiptree Little Scarlet)
сахарная пудра, для украшения
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 190C / вентилятор 170C / газ 5. Смажьте маслом две 20-сантиметровые формы для сэндвичей и выстелите их антипригарной бумагой для выпечки.
Шаг 2
В большой миске взбейте 200 г сахарной пудры, 200 г размягченного масла, 4 взбитых яйца, 200 г муки саморазбавления, 1 чайную ложку разрыхлителя и 2 столовые ложки молока, пока не получите однородное мягкое тесто.
Шаг 3
Разложите смесь по формам, разгладьте поверхность шпателем или тыльной стороной ложки.
Шаг 4
Выпекать около 20 минут, пока пирог не станет золотистым и при надавливании не станет упругим.
Шаг 5
Переверните на решетку и дайте полностью остыть.
Шаг 6
Чтобы приготовить начинку, взбейте 100 г размягченного масла до однородной кремообразной массы, затем постепенно добавьте 140 г просеянной сахарной пудры и каплю экстракта ванили (если вы его используете).
Шаг 7
Нанесите сливочный крем на дно одной из губок. Сверху налейте 170 г клубничного джема и положите сверху второй бисквит.
Шаг 8
Перед подачей посыпать сахарной пудрой. Хранить в герметичном контейнере и есть в течение 2 дней.
Источник: 1 Минута