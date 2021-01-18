Рецепт классической греческой закуски цацики: быстрое и простое руководство по ее приготовлении 

Как приготовить цацики

TZATZIKI - это классическая греческая закуска или меззе из йогурта и огурца.

Ингредиенты:

Половина огурца, разрезанного пополам и без семян.

Большая банка греческого или похожего йогурта.

Зубчик чеснока.

Мятные листья.

Метод:

Начните с подготовки огурца. Порубить пополам и удалить семена, затем натереть на крупной терке.

Выдавите жидкость из прядей огурца, добавьте щепотку соли и нарежьте на более мелкие кусочки.

Затем возьмите горсть листьев мяты и крупно нарежьте, добавляя в миску.

Чтобы добавить нотку, выдавите сок половинки лимона.

Хорошо перемешайте и подавайте холодным.

Это простое и свежее блюдо идеально сочетается с жареным ягненком на медленном огне или любым другим жаренным мясом.

Или попробуйте ложку с хлебом питта в качестве снарка, закуски или части меззе.

На самом деле, почему бы не приготовить свои собственные быстрые и легкие чипсы из питты, чтобы сочетать их со свежими цацики?

Это займет всего 10 минут, и это простое руководство покажет вам, как приготовить около 50 фишек.

Как приготовить питта-чипсы

Ингредиенты:

Оливковое масло.

Поваренная соль.

Пита.

Метод:

Разогрейте духовку до 180 ° C и прогрейте хлеб питта в духовке в течение нескольких минут или до тех пор, пока он не всплывет.

Достаньте из духовки и ножом и разделите его на половинки.

В миске смешайте немного масла и достаточно соли по вкусу. Вы также можете добавить свои собственные приправы, такие как перец, чеснок или розмарин.

Перемешайте, затем с помощью кондитерской кисти распределите масляную смесь по теплым питтам.

Разрежьте пропитанный маслом хлеб питта пополам, а затем нарежьте каждую сторону на маленькие треугольники.

Выложите на большой противень в один слой и запекайте в духовке 10–12 минут.

Выньте из духовки и оставьте на решетке для охлаждения, пока не станет безопасно прикасаться.

Затем наслаждайтесь, положив сверху огромную порцию цацики.

Источник: 1 Минута