Рецепт классической греческой закуски цацики: быстрое и простое руководство по ее приготовлении
TZATZIKI - это классическая греческая закуска или меззе из йогурта и огурца.
Как приготовить цацики
Ингредиенты:
Половина огурца, разрезанного пополам и без семян.
Большая банка греческого или похожего йогурта.
Зубчик чеснока.
Мятные листья.
Метод:
Начните с подготовки огурца. Порубить пополам и удалить семена, затем натереть на крупной терке.
Выдавите жидкость из прядей огурца, добавьте щепотку соли и нарежьте на более мелкие кусочки.
Затем возьмите горсть листьев мяты и крупно нарежьте, добавляя в миску.
Чтобы добавить нотку, выдавите сок половинки лимона.
Хорошо перемешайте и подавайте холодным.
Это простое и свежее блюдо идеально сочетается с жареным ягненком на медленном огне или любым другим жаренным мясом.
Или попробуйте ложку с хлебом питта в качестве снарка, закуски или части меззе.
На самом деле, почему бы не приготовить свои собственные быстрые и легкие чипсы из питты, чтобы сочетать их со свежими цацики?
Это займет всего 10 минут, и это простое руководство покажет вам, как приготовить около 50 фишек.
Как приготовить питта-чипсы
Ингредиенты:
Оливковое масло.
Поваренная соль.
Пита.
Метод:
Разогрейте духовку до 180 ° C и прогрейте хлеб питта в духовке в течение нескольких минут или до тех пор, пока он не всплывет.
Достаньте из духовки и ножом и разделите его на половинки.
В миске смешайте немного масла и достаточно соли по вкусу. Вы также можете добавить свои собственные приправы, такие как перец, чеснок или розмарин.
Перемешайте, затем с помощью кондитерской кисти распределите масляную смесь по теплым питтам.
Разрежьте пропитанный маслом хлеб питта пополам, а затем нарежьте каждую сторону на маленькие треугольники.
Выложите на большой противень в один слой и запекайте в духовке 10–12 минут.
Выньте из духовки и оставьте на решетке для охлаждения, пока не станет безопасно прикасаться.
Затем наслаждайтесь, положив сверху огромную порцию цацики.
Источник: 1 Минута