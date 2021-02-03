Рецепт незабываемого блюда “Охотничий цыпленок”: так вы точно не готовили!

Ингредиенты

1 столовая ложка растительного масла, плюс дополнительно для противня

2 куриные грудки без кожи

4 ломтика копченого бекона

1 красная луковица, нарезанная

½ упаковки фасоли, кончики обрезаны

2 очищенные и нарезанные ломтиками моркови

50 мл липкого соуса BBQ

25 г тертого пармезана

Для сусла

4 картофелины, очищенные и нарезанные

100 мл молока

2 столовые ложки сливочного сыра

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Смажьте противень маслом, положите на него куриные грудки и накройте каждую по 2 ломтика бекона. Поставить курицу в духовку на 20-25 минут до полной готовности.

Шаг 2

Пока курица готовится, обжарьте лук в 1 столовой ложке масла до золотистого цвета и мягкости, затем отложите. Выложить картофель в большую кастрюлю с кипящей водой и варить 10-15 минут до мягкости. Поставьте на плиту еще одну кастрюлю с водой меньшего размера и доведите до кипения, пока готовится картофель. После закипания добавьте фасоль и морковь и готовьте 8-10 минут до мягкости, но с небольшим укусом. Слейте воду с картофеля и снова положите его в кастрюлю с молоком и сливочным сыром, разомните до однородной массы и перемешайте с жареным луком.

Шаг 3

После того как курица будет приготовлена, полейте соусом барбекю, рассыпьте пармезан и верните в духовку на 2 минуты, пока сыр не растает. Подавать с пюре, морковью и фасолью.

Источник: 1 Минута