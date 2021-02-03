Рецепт незабываемого блюда “Охотничий цыпленок”: так вы точно не готовили!
Ингредиенты
1 столовая ложка растительного масла, плюс дополнительно для противня
2 куриные грудки без кожи
4 ломтика копченого бекона
1 красная луковица, нарезанная
½ упаковки фасоли, кончики обрезаны
2 очищенные и нарезанные ломтиками моркови
50 мл липкого соуса BBQ
25 г тертого пармезана
Для сусла
4 картофелины, очищенные и нарезанные
100 мл молока
2 столовые ложки сливочного сыра
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Смажьте противень маслом, положите на него куриные грудки и накройте каждую по 2 ломтика бекона. Поставить курицу в духовку на 20-25 минут до полной готовности.
Шаг 2
Пока курица готовится, обжарьте лук в 1 столовой ложке масла до золотистого цвета и мягкости, затем отложите. Выложить картофель в большую кастрюлю с кипящей водой и варить 10-15 минут до мягкости. Поставьте на плиту еще одну кастрюлю с водой меньшего размера и доведите до кипения, пока готовится картофель. После закипания добавьте фасоль и морковь и готовьте 8-10 минут до мягкости, но с небольшим укусом. Слейте воду с картофеля и снова положите его в кастрюлю с молоком и сливочным сыром, разомните до однородной массы и перемешайте с жареным луком.
Шаг 3
После того как курица будет приготовлена, полейте соусом барбекю, рассыпьте пармезан и верните в духовку на 2 минуты, пока сыр не растает. Подавать с пюре, морковью и фасолью.
Источник: 1 Минута