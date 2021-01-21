Рецепт незабываемого колбасного рагу: готовиться быстро и просто. Попробуйте – не пожалеете!

В наше трудно финансовое время, когда необходимо экономить, хочется приготовить что-нибудь для себя и семьи на обед или ужин вкусненькое и аппетитное. Набор продуктов должен быть не дорогой и его можно было купить в ближайшем магазине. Такое блюдо есть!

И гарантируем оно понравиться ваши домашним.

Накормите семью этим уютным недорогим колбасным рагу с пастой. Вы можете заморозить остатки на другой раз, и они будут такими же вкусными.

Ингредиенты

3 столовые ложки оливкового или растительного масла.

1 мелко нарезанная луковица.

2 больших измельченных зубчика чеснока.

¼ ч.л. хлопьев чили.

2 веточки розмарина, мелко нарезанные листья.

2 банки по 400 г нарезанных помидоров.

1 столовая ложка коричневого сахара.

6 свиных сосисок.

150 мл цельного молока.

1 лимон, цедра.

350 г пасты.

Тертый пармезан и ½ небольшого пучка петрушки, листья крупно нарезанные, для подачи.

Метод

Шаг 1

Нагрейте 2 столовые ложки масла в кастрюле на среднем огне. Обжарить лук со щепоткой соли 7 мин. Добавьте чеснок, перец чили и розмарин и готовьте еще 1 мин. Добавьте помидоры и сахар и тушите 20 мин.

Шаг 2

Нагрейте оставшееся масло в сковороде среднего размера на среднем огне. Выдавить колбасу из кожицы и обжарить, разламывая деревянной ложкой, 5-7 минут до золотистого цвета.

Добавьте в соус с молоком и цедрой лимона, затем тушите еще 5 мин. Чтобы заморозить, дайте полностью остыть и переложите в большие морозостойкие пакеты.

Шаг 3

Приготовьте макароны, следуя инструкциям на упаковке. Слейте воду и перемешайте с соусом. Посыпать пармезаном и листьями петрушки и подавайте на стол.

Источник: 1 Минута