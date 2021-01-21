Рецепт незабываемого колбасного рагу: готовиться быстро и просто. Попробуйте – не пожалеете!
В наше трудно финансовое время, когда необходимо экономить, хочется приготовить что-нибудь для себя и семьи на обед или ужин вкусненькое и аппетитное. Набор продуктов должен быть не дорогой и его можно было купить в ближайшем магазине. Такое блюдо есть!
И гарантируем оно понравиться ваши домашним.
Накормите семью этим уютным недорогим колбасным рагу с пастой. Вы можете заморозить остатки на другой раз, и они будут такими же вкусными.
Ингредиенты
3 столовые ложки оливкового или растительного масла.
1 мелко нарезанная луковица.
2 больших измельченных зубчика чеснока.
¼ ч.л. хлопьев чили.
2 веточки розмарина, мелко нарезанные листья.
2 банки по 400 г нарезанных помидоров.
1 столовая ложка коричневого сахара.
6 свиных сосисок.
150 мл цельного молока.
1 лимон, цедра.
350 г пасты.
Тертый пармезан и ½ небольшого пучка петрушки, листья крупно нарезанные, для подачи.
Метод
Шаг 1
Нагрейте 2 столовые ложки масла в кастрюле на среднем огне. Обжарить лук со щепоткой соли 7 мин. Добавьте чеснок, перец чили и розмарин и готовьте еще 1 мин. Добавьте помидоры и сахар и тушите 20 мин.
Шаг 2
Нагрейте оставшееся масло в сковороде среднего размера на среднем огне. Выдавить колбасу из кожицы и обжарить, разламывая деревянной ложкой, 5-7 минут до золотистого цвета.
Добавьте в соус с молоком и цедрой лимона, затем тушите еще 5 мин. Чтобы заморозить, дайте полностью остыть и переложите в большие морозостойкие пакеты.
Шаг 3
Приготовьте макароны, следуя инструкциям на упаковке. Слейте воду и перемешайте с соусом. Посыпать пармезаном и листьями петрушки и подавайте на стол.
Источник: 1 Минута