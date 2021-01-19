Рецепт: пирог с курицей, капустой и грибами – станет отличным семейным ужином

Сытный горшок с курицей и грибами, который станет отличным семейным ужином или можно остатки еды оставить в холодильнике на следующий день.

Попробуйте приготовить пирог по этому рецепту и вы не пожалеете. Ваши домашние и гости будут довольны. Вряд ли на столе останется хоть порция.

Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла.

1 крупная луковица, мелко нарезанная.

3 веточки тимьяна, собранные листья.

2 измельченных зубчика чеснока.

350 г куриных грудок, нарезанных небольшими кусочками.

250 г грибов, нарезанных ломтиками.

300 мл куриного бульона.

100 г крем-фреш.

1 столовая ложка цельнозерновой горчицы.

100 г капусты.

2 чайные ложки кукурузного крахмала, смешанные с 1 столовой ложкой холодной воды.

Пачка слоеного теста 375 г, свернутая в круг немного больше, чем ваше блюдо.

1 яичный желток, глазировать.

Метод

Шаг 1

Растопите ½ ст.л масло на медленном огне в кастрюле. Добавьте лук и готовьте 5 минут до размягчения. Посыпать тимьяном и чесноком и перемешивать 1 мин. Увеличьте огонь и добавьте курицу, обжаривая ее до золотистого цвета, но не до готовности. Добавьте грибы и оставшееся масло. Нагрейте духовку до 200C / 180 вентилятор / газ 6.

Шаг 2

Добавьте бульон, крем-фреш, горчицу и капусту и хорошо приправьте. Добавьте смесь кукурузного крахмала и перемешайте, пока она не загустеет.

Шаг 3

Снять с огня и накрыть крышкой из слоеного теста, прижимая к стенкам формы для запекания. В центре нарежьте крестик и полейте яйцом. Выпекать 30 минут, пока тесто не станет воздушным и золотистым.

Источник: 1 Минута