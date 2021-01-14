Рецепт приготовление незабываемой и вкусной вегетарианской лазаньи. Так вы точно не готовили!

Как приготовить вегетарианскую лазанью

Вегетарианская лазанья - вкусная альтернатива, поскольку погода становится холоднее, но как ее приготовить?

Овощная лазанья - отличный вариант на ужин без мяса. Для тех, кто пытается сократить потребление мяса, вегетарианская лазанья - вкусная альтернатива, потому что она имеет весь вкус традиционной лазаньи, но при этом намного полезнее и не содержит мяса. Ниже представлен рецепт приготовления изумительно вкусной вегетарианской лазаньи.

Как же приготовить вегетарианскую лазанью?

Ингредиенты:

Три красных перца, нарезанных крупными кусочками.

Два баклажана, нарезанные ломтиками толщиной 0,5 см.

Оливковое или растительное масло восемь столовых ложек плюс дополнительная добавка к блюду.

Томатный соус.

300 г листов лазаньи.

белый соус.

125 г моцареллы (или веганский аналог).

Горсть помидоров черри разрезать пополам.

Листья базилика.

Метод:

Начните с нагрева духовки до 200C / 180C (вентилятор / газ, отметка шесть) и слегка смажьте два больших противня маслом.

Добавьте перец и баклажаны в противень и перемешайте с оливковым маслом, хорошо приправляя, а затем запекайте в течение 25 минут, пока они не подрумянятся.

Уменьшите температуру духовки до 180C / 160C, отметка четыре вентилятора / газа и слегка смазать жаропрочную форму маслом.

Выложите слой овощей на дно и полейте третью томатного соуса.

Сверху выложите слой листов для лазаньи, затем полейте четвертью белого соуса.

Разорвите шарик моцареллы и распределите его вместе с листьями базилика в белом соусе.

Все вкуснятина готова, можете приступать к трапезе!

Источник: 1 Минута