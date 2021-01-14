Рецепт приготовление незабываемой и вкусной вегетарианской лазаньи. Так вы точно не готовили!
Как приготовить вегетарианскую лазанью
Вегетарианская лазанья - вкусная альтернатива, поскольку погода становится холоднее, но как ее приготовить?
Овощная лазанья - отличный вариант на ужин без мяса. Для тех, кто пытается сократить потребление мяса, вегетарианская лазанья - вкусная альтернатива, потому что она имеет весь вкус традиционной лазаньи, но при этом намного полезнее и не содержит мяса. Ниже представлен рецепт приготовления изумительно вкусной вегетарианской лазаньи.
Как же приготовить вегетарианскую лазанью?
Ингредиенты:
Три красных перца, нарезанных крупными кусочками.
Два баклажана, нарезанные ломтиками толщиной 0,5 см.
Оливковое или растительное масло восемь столовых ложек плюс дополнительная добавка к блюду.
Томатный соус.
300 г листов лазаньи.
белый соус.
125 г моцареллы (или веганский аналог).
Горсть помидоров черри разрезать пополам.
Листья базилика.
Метод:
Начните с нагрева духовки до 200C / 180C (вентилятор / газ, отметка шесть) и слегка смажьте два больших противня маслом.
Добавьте перец и баклажаны в противень и перемешайте с оливковым маслом, хорошо приправляя, а затем запекайте в течение 25 минут, пока они не подрумянятся.
Уменьшите температуру духовки до 180C / 160C, отметка четыре вентилятора / газа и слегка смазать жаропрочную форму маслом.
Выложите слой овощей на дно и полейте третью томатного соуса.
Сверху выложите слой листов для лазаньи, затем полейте четвертью белого соуса.
Разорвите шарик моцареллы и распределите его вместе с листьями базилика в белом соусе.
Все вкуснятина готова, можете приступать к трапезе!
Источник: 1 Минута