Рецепт приготовления деликатеса из сала: такое сало вы точно не готовили!

Что такое сало и как его использовать?

В этой статье мы немного расскажем о сале, а потом вы сами сможете приготовить деликатес из сала, используя рецепт представленный в видео ниже.

Вы, вероятно, не ассоциируете сало с современной кухней. Многим из нас это кажется пережитком кухонь прошлого, к тому же вредным для здоровья. Но оказалось, что мы слишком жестко относимся к салу, и все больше и больше поваров начинают использовать его вместо растительного жира или сливочного масла. Пришло время познакомиться с салом и его многочисленными применениями.

Виды сала

Все сало получают из свиного жира, но тип сала зависит от того, из какой части свиньи получен этот жир и как его извлекают. То есть не все сало одинаково.

Нерастопленное сало

Невытопленное сало — это просто свиной жир, срезанный с мяса. Он не плавится (рендерится) и не фильтруется. По этой причине он имеет стойкий привкус свинины и не является лучшим выбором для выпечки или любого другого блюда, которое вы не хотите иметь на вкус как свинина.

Обезжиренное сало (смалец)

Топленое сало более популярно, так как оно не имеет такого сильного, стойкого привкуса свинины, как его не топленое сало. Его производят из 100-процентного свиного жира, который расплавляют, фильтруют и затем охлаждают.

Обработанное сало (смалец)

Обработанное сало является самым популярным, потому что оно не имеет стойкого привкуса свинины. Его получают путем плавления, фильтрации и осветления свиного жира. Осветление относится к процессу отбеливания и гидрогенизации, который смягчает вкус свинины и сохраняет твердость сала при комнатной температуре.

Листовое сало

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Листовое сало считается самым роскошным из всех видов сала. Что отличает его? Это происходит из листовидного жира вокруг почек и живота. Оно более мягкое, сливочное и однородное, чем все другие виды сала, поэтому считается лучшим выбором для выпечки. Это, и тот факт, что он, естественно, не имеет привкуса свинины.

Сало вредно для вас?

С момента изобретения растительного жира в начале 20-го века сало в значительной степени подвергалось злодейству в мире здоровой пищи. О нем писали и говорили неправильно. То есть до недавнего времени.

Тем не менее все больше и больше поваров начинают использовать сало вместо растительного жира и/или сливочного масла, так как в нем меньше транс-жиров, чем в шортенинге, и меньше насыщенных жиров, чем в сливочном масле. Но, в конце концов, это кулинарный жир, и, как и любой кулинарный жир, его следует использовать в умеренных количествах.

А теперь посмотрите видео как приготовить деликатес из сала. Попробуйте - не пожалеете!

Приятного вам аппетита!

Источник: 1 Минута