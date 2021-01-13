Рецепт рести: как приготовить знаменитые лепешки рести из тертого картофеля и других вкусных ингредиентов

Картофель RÖSTI - это лепешки из тертого картофеля и других вкусных ингредиентов. Вот как приготовить картофельные рёсти.

Картофельные рёсти - это швейцарское блюдо из тертого картофеля, превращенного в небольшой пирог и обжаренного. Коржи плоские и круглые как оладьи. Это блюдо изначально ели во время завтрака в Швейцарии, но оно является частью вкусной еды на завтрак, обед или ужин.

Ищете вкусное дополнение к скучной трапезе? Сделайте рести, чтобы сделать ее более захватывающей.

Рёсти обычно подают с лососем, капустой, колбасами, другим мясом и сыром.

Иногда рёсти покрывают сыром, шпинатом или яичницей.

Этот рецепт рёсти занимает 15 минут на подготовку и 15 минут на приготовление и предназначен для двух человек.

Это очень просто - все, что вам нужно сделать, это сделать лепешки и поджарить их.

Рёсти можно приготовить до восьми часов перед подачей на стол, так что вы можете приготовить его до ужина, если вам нужно.

Просто нагрейте рёсти в течение нескольких минут в духовке перед тем, как выложить их.

Рецепт рёсти

Ингредиенты

2-3 картофеля (около 400 г), очищенных и крупно натертых.

1 взбитое яйцо среднего размера.

1 чайная ложка простой муки.

¼ ч.л. разрыхлителя.

½ маленькой луковицы, мелко нарезанной.

6 листьев шалфея, 2 мелко нарезанных, 4 целых.

3 ст. ложки подсолнечного масла для жарки.

Метод

Шаг первый

Выдавите лишнюю воду из тертого картофеля.

Перелейте в миску и хорошо перемешайте с яйцом, мукой, разрыхлителем, луком и нарезанными листьями шалфея. Хорошо приправить.

Нагрейте две столовые ложки масла в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне.

Шаг второй

Выложите смесь ложкой, чтобы получилось четыре рести.

Разложите их тыльной стороной ложки в виде дисков.

Готовьте по пять минут с каждой стороны до золотистой корочки и хрустящей корочки, затем положите на кухонную бумагу.

Если вы не планируете подавать сейчас, поместите их в герметичный контейнер и храните в холодильнике до восьми часов.

Шаг третий

Когда все будет готово к подаче, нагрейте оставшуюся столовую ложку масла в сковороде на среднем огне.

Добавьте целые листья шалфея и готовьте 20 секунд, пока они не станут хрустящими, но все же зелеными.

Сверху каждого рёсти выложите обжаренный лист шалфея.

Источник: 1 Минута