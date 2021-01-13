Рецепт рести: как приготовить знаменитые лепешки рести из тертого картофеля и других вкусных ингредиентов
Картофель RÖSTI - это лепешки из тертого картофеля и других вкусных ингредиентов. Вот как приготовить картофельные рёсти.
Картофельные рёсти - это швейцарское блюдо из тертого картофеля, превращенного в небольшой пирог и обжаренного. Коржи плоские и круглые как оладьи. Это блюдо изначально ели во время завтрака в Швейцарии, но оно является частью вкусной еды на завтрак, обед или ужин.
Ищете вкусное дополнение к скучной трапезе? Сделайте рести, чтобы сделать ее более захватывающей.
Рёсти обычно подают с лососем, капустой, колбасами, другим мясом и сыром.
Иногда рёсти покрывают сыром, шпинатом или яичницей.
Этот рецепт рёсти занимает 15 минут на подготовку и 15 минут на приготовление и предназначен для двух человек.
Это очень просто - все, что вам нужно сделать, это сделать лепешки и поджарить их.
Рёсти можно приготовить до восьми часов перед подачей на стол, так что вы можете приготовить его до ужина, если вам нужно.
Просто нагрейте рёсти в течение нескольких минут в духовке перед тем, как выложить их.
Рецепт рёсти
Ингредиенты
2-3 картофеля (около 400 г), очищенных и крупно натертых.
1 взбитое яйцо среднего размера.
1 чайная ложка простой муки.
¼ ч.л. разрыхлителя.
½ маленькой луковицы, мелко нарезанной.
6 листьев шалфея, 2 мелко нарезанных, 4 целых.
3 ст. ложки подсолнечного масла для жарки.
Метод
Шаг первый
Выдавите лишнюю воду из тертого картофеля.
Перелейте в миску и хорошо перемешайте с яйцом, мукой, разрыхлителем, луком и нарезанными листьями шалфея. Хорошо приправить.
Нагрейте две столовые ложки масла в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне.
Шаг второй
Выложите смесь ложкой, чтобы получилось четыре рести.
Разложите их тыльной стороной ложки в виде дисков.
Готовьте по пять минут с каждой стороны до золотистой корочки и хрустящей корочки, затем положите на кухонную бумагу.
Если вы не планируете подавать сейчас, поместите их в герметичный контейнер и храните в холодильнике до восьми часов.
Шаг третий
Когда все будет готово к подаче, нагрейте оставшуюся столовую ложку масла в сковороде на среднем огне.
Добавьте целые листья шалфея и готовьте 20 секунд, пока они не станут хрустящими, но все же зелеными.
Сверху каждого рёсти выложите обжаренный лист шалфея.
Источник: 1 Минута