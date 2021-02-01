Рецепт сливочного пирога с рыбой и луком-пореем: прекрасно подойдет к чаю на завтрак
Придайте скромному рыбному пирогу аромат, улучшающий его вкус, приготовленной из королевских креветок, лосося и пикши и посыпанной успокаивающим сырным пюре.
Ингредиенты
Для начинки сусла
1½ кг картофеля Rooster или Maris Piper, неочищенного
200 мл двойных сливок
50 мл молока
50 г тертого чеддера
50 г тертого пармезана
Для смеси рыбного пирога
100 г сливочного масла
3 лука-порея, тонко нарезанные
¼ ч.л.молотого мускатного ореха
1½ столовой ложки цельнозерновой горчицы
100 мл белого сухого вина или сухого вермута
200 мл двойных сливок
½ небольшой пучка чеснока, нарезанного
½ лимона, цедры и сока
125 г копченой пикши без кожи, нарезанной крупными кусками
125 г лосося без кожи, нарезанного крупными кусочками
125 г сырых королевских креветок
Метод
Шаг 1
Разогрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Проколите каждый картофель несколько раз ножом (чтобы они не лопнули) и запекайте на противне в течение 1–1 час 30 минут или до мягкости при нажатии. Разрезать картофель пополам, вынуть мякоть в миску и размять вилкой или пюре. Сохраните скины на другой день. Пока картофель еще горячий, смешайте сливки и молоко, чтобы получилось однородное пюре, приправьте и отложите.
Шаг 2
Пока картофель запекается, приготовьте рыбный пирог. Поставьте большую сковороду на средний огонь. Растопите масло и медленно готовьте лук-порей в течение 10 минут, пока он не станет сладким и мягким, затем приправьте и добавьте мускатный орех. Добавьте горчицу, затем влейте вино и убавляйте, пока почти не останется вина. Влейте сливки и тушите около 10 минут, пока они не уменьшатся вдвое. Снимите с огня и добавьте чеснок вместе с лимонным соком и цедрой. Вкус приправы.
Шаг 3
Перемешайте пикшу, лосось и креветки со сливками из лука-порея и переложите в форму для запекания среднего размера, затем сверху выложите картофельное пюре, разровняйте, чтобы покрыть рыбу, и распределите по сырам. Выпекать 25-30 минут, пока сыр не станет золотисто-коричневым.
Источник: 1 Минута