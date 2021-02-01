Рецепт сливочного пирога с рыбой и луком-пореем: прекрасно подойдет к чаю на завтрак

Ингредиенты

Придайте скромному рыбному пирогу аромат, улучшающий его вкус, приготовленной из королевских креветок, лосося и пикши и посыпанной успокаивающим сырным пюре.

Для начинки сусла

1½ кг картофеля Rooster или Maris Piper, неочищенного

200 мл двойных сливок

50 мл молока

50 г тертого чеддера

50 г тертого пармезана

Для смеси рыбного пирога

100 г сливочного масла

3 лука-порея, тонко нарезанные

¼ ч.л.молотого мускатного ореха

1½ столовой ложки цельнозерновой горчицы

100 мл белого сухого вина или сухого вермута

200 мл двойных сливок

½ небольшой пучка чеснока, нарезанного

½ лимона, цедры и сока

125 г копченой пикши без кожи, нарезанной крупными кусками

125 г лосося без кожи, нарезанного крупными кусочками

125 г сырых королевских креветок

Метод

Шаг 1

Разогрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Проколите каждый картофель несколько раз ножом (чтобы они не лопнули) и запекайте на противне в течение 1–1 час 30 минут или до мягкости при нажатии. Разрезать картофель пополам, вынуть мякоть в миску и размять вилкой или пюре. Сохраните скины на другой день. Пока картофель еще горячий, смешайте сливки и молоко, чтобы получилось однородное пюре, приправьте и отложите.

Шаг 2

Пока картофель запекается, приготовьте рыбный пирог. Поставьте большую сковороду на средний огонь. Растопите масло и медленно готовьте лук-порей в течение 10 минут, пока он не станет сладким и мягким, затем приправьте и добавьте мускатный орех. Добавьте горчицу, затем влейте вино и убавляйте, пока почти не останется вина. Влейте сливки и тушите около 10 минут, пока они не уменьшатся вдвое. Снимите с огня и добавьте чеснок вместе с лимонным соком и цедрой. Вкус приправы.

Шаг 3

Перемешайте пикшу, лосось и креветки со сливками из лука-порея и переложите в форму для запекания среднего размера, затем сверху выложите картофельное пюре, разровняйте, чтобы покрыть рыбу, и распределите по сырам. Выпекать 25-30 минут, пока сыр не станет золотисто-коричневым.

Источник: 1 Минута