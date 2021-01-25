Рецепт сочного, мокрого торта, который тает во рту: для любителей шоколада и “Пражского торта”

Просто взгляните на фото шедевра, который у вас получится по итогу. Он настолько аппетитный, что хочется его попробовать прямо сейчас.

А безусловное преимущество в том, что не нужно иметь особых кулинарных навыков — все просто и быстро. Главное — соблюдать пошаговые рекомендации.

Вам точно понравится этот торт, потому что он получится очень нежным и вкусным

Чтобы приготовить торт, вам понадобится такой перечень продуктов:

Яйца - четыре штуки.

Сахар - 200 г.

Мука - 200 г.

Какао - три стол. ложки.

Сливки жирностью 10% для пропитки коржа - 200 мл.

Для приготовления очень воздушного крема:

Масло сливочное - 150 г.

Молоко - 200 мл.

Кокосовая стружка - 200 г.

Сахар - 150 г.

Пошаговый процесс приготовления сочного и мокрого торта, который можно есть губами

Мокрый шоколадный торт

Первый шаг — сахар вместе с яйцами взбиваем до однородной массы.

Второй шаг — соединяем муку и какао и высыпаем эту смесь в яичную массу. Тщательно помешивая с помощью лопатки.

Следующий этап — маслом смазываем форму и перекладываем аккуратно наше тесто.

Важно запомнить, что корж выпекается при температуре 180 °.

В среднем кастрюльку наливаем молоко и добавляем масло и сахар. Смесь ставим на огонь, чтобы масло растаяло.

После того, как масло растаяло, всыпаем кокосовую стружку и размешиваем.

После кипения переключаем готовый крем на маленький огонь, еще немного варим, непрерывно помешивая.

Разрезаем корж на две части и пропитываем сливками.

Кремом можно покрывать один корж или два, как вам больше нравится. По желанию торт можно полить глазурью или посыпать тертым шоколадом.

Получается невероятное объедение, которое буквально тает на губах. Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута