Рецепт спагетти алла читарра: как приготовить любимую пасту Меган Маркл с нуля

Меган Маркл, как известно, гурман, и до того, как выйти замуж за Гарри, она делилась рецептами в своем старом блоге о стиле жизни Тиг. Вот как приготовить любимое блюдо из спагетти Меган.

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри отошли от королевской семьи и поселились в Лос-Анджелесе, где они недавно отметили двухлетнюю годовщину свадьбы в истинно калифорнийском стиле. Меган - настоящий гурман, и, согласно сообщениям, они с Гарри наслаждались мексиканской едой, запивая домашними коктейлями Маргарита, чтобы отметить свою особую веху.

До того, как Меган вышла замуж за принца Гарри в 2018 году, бывшая актриса также вела блог о стиле жизни под названием The Tig.

Пока "Тиг" больше не существует, Меган делилась регулярными советами по поводу здоровья и десятками вкусных рецептов.

Среди них был рецепт Spaghetti all chitarra - с инструкциями, как приготовить пасту из свежих продуктов.

Вот рецепт спагетти от Меган, которым поделилась Читарра Меган на Tig.

Для теста:

2 стакана муки капуто (ее также называют мукой "00");

3 яйца;

щепотка соли;

сбрызнуть оливковым маслом холодного отжима

+ немного воды для регулировки консистенции, если он слишком сухой и рассыпчатый.

Инструкции

Очистите стойку и сделайте из муки холмик.

Выдавите середину муки.

Вбить яйца, соль, оливковое масло и постепенно начинать всасывать муку с боков.

Замесите и вытяните тесто, пока оно не станет гладким и эластичным. Это займет добрых десять минут.

Сделайте маленький шарик, накройте пластиком и дайте ему отдохнуть примерно полчаса.

С помощью скалки начните расплющивать шарик теста от центра к внешнему краю так, чтобы он образовал ровный круг.

Пару раз переверните тесто, посыпав его мукой, чтобы предотвратить прилипание.

Продолжайте раскатывать, пока тесто не станет толщиной около 2 миллиметра (желаемая толщина зависит от типа макарон, которые вы готовите).

Пропустите тесто через ролики макаронной машины на желаемой настройке, при необходимости посыпая мукой.

Поместите готовое тесто на слегка посыпанную мукой поверхность или решетку для сушки макарон, готовя восхитительный соус внизу.

Для соуса

Ингредиенты:

1/2 нарезанной луковицы.

Несколько зубчиков измельченного чеснока.

Рубленый базилик и розмарин.

Оливковое масло.

Соль, перец.

Банка помидоров с их соком.

Немного нарезанной кубиками моркови (для сладости).

Инструкции

Добавьте оливковое масло в сковороду на среднем огне и добавьте все ингредиенты, пока они не станут мягкими.

Готовьте с небольшим количеством хорошего красного вина примерно 25 минут.

В завершение добавьте базилика, немного воды для приготовления пасты, чтобы соус закрепился.

Вода из пасты - вот что придает соусам шелковистость

Добавьте тертый пармезан по своему вкусу

Положите свежую пасту в кипящую воду на пять минут. Смотрите внимательно. Вы узнаете, что это al dente, когда он немного увеличится в размерах.

Никогда не позволяйте свежей пасте готовиться дольше семи минут.

Вытащите макароны из воды и перемешайте с соусом, аккуратно перемешивая лапшу с соусом и раскручивая ее на тарелке.

Источник: 1 Минута