Рецепт торта Баттенберг: приготовить сложно, но результат того стоит. Попробуйте и вы не пожалеете!

Ингредиенты

Для губки:

125 г несоленого сливочного масла, размягченного.

125 г сахарной пудры.

2 средних яйца комнатной температуры.

2 капли экстракта миндаля.

100 г муки самоподнимания.

Щепотка соли.

50 г молотого миндаля.

2 ч.л. молока.

Несколько капель пищевого красителя розового или красного цвета.

Заканчивать:

сахарная пудра или кукурузный крахмал, для присыпки;

350 г белого марципана;

8 столовых ложек абрикосового джема;

Оборудование

Также вам понадобятся:

форма баттенберга (20 × 15 см) или плоская квадратная форма для торта 20 см.

Шаг первый

Если вы используете специальную форму Баттенберга с разделителями, чтобы сделать четыре полоски губки, смажьте форму и выстелите ее маслом и бумагой для выпечки.

Как вариант, вы можете сделать его самостоятельно: вырежьте прямоугольник 20 x 28 см из пергаментной фольги, положите его бумажной стороной вверх на столешницу и сложите пополам по длинной длине.

Раскройте его, затем сдвиньте центральную складку вверх, чтобы получилась складка высотой 4 см.

Плотно согните его, затем прижмите пергаментный лист фольги с центральной складкой к основанию смазанной маслом жести, чтобы выровнять ее - складка будет проходить по центру жести, разделяя ее на две отдельные секции размером 20 × 10 см каждая. Разогрейте духовку до 180 ° C / 160 ° C вентилятор

Шаг второй

Чтобы приготовить бисквит, налейте масло в миску для смешивания или в чашу миксера и взбивайте деревянной ложкой или венчиком до кремообразного состояния.

Соскребите со стенок миски и вбивайте сахар по паре столовых ложек за раз.

Соскребите со стенок миски, где разбрызгивается смесь, затем хорошенько взбивайте пару минут, пока смесь не станет легкой и пушистой.

Снова соскребите по стенкам миски, чтобы удалить остатки смеси.

Шаг третий

Разбейте 2 средних яйца в отдельную миску, добавьте 2 капли миндального экстракта и взбивайте вилкой до разрушения, затем постепенно вбивайте в масляную смесь по столовой ложке за раз, тщательно взбивая после каждого добавления.

Добавьте по столовой ложке 100 г самоподнимающейся муки с каждым из двух последних добавок яиц, чтобы смесь не свернулась.

Шаг четвертый

Просейте в миску оставшуюся муку, щепотку хорошей соли и 50 г измельченного миндаля.

Добавьте две чайные ложки молока и аккуратно сложите все вместе большой металлической ложкой.

Перелейте половину смеси (для этого торта лучше всего делать это по весу, чтобы быть точным) в чистую миску.

Добавьте розовый или красный пищевой краситель по несколько капель в одну порцию, тщательно перемешивая, чтобы он стал розовым без цветных полос.

Шаг пятый

Выложите неокрашенную смесь для пирога ложкой на две части подготовленной формы Баттенберга или на одну сторону подготовленной квадратной формы (убедитесь, что гофрированный разделитель все еще прямой и мертвый центр).

Выложите смесь розового торта в две другие части формы Баттенберга или другую часть подготовленной квадратной формы.

Тщательно разложите каждую порцию, чтобы поверхность была ровной, а углы равномерно заполнены.

Шаг шестой

Выпекать 20–25 минут, пока губки хорошо не поднимутся. Убедитесь, что пирог приготовлен - при легком нажатии он должен быть упругим. Установите форму на решетку.

Проведите ножом с круглым лезвием по внутренней стороне формы, чтобы ослабить губки, затем дайте остыть, пока не станет чуть теплее.

Осторожно переверните на решетку и снимите подкладочную бумагу - коржи все равно будут хрупкими, поэтому обращайтесь с ними осторожно - затем оставьте, пока они не остынут.

Шаг седьмой

Чтобы собрать торт, положите губки на разделочную доску.

Если вы использовали квадратную форму, чтобы испечь два бисквита, разрежьте каждый бисквит пополам, используя зубчатый нож для хлеба, чтобы сделать четыре полоски торта - две розовых и две желтых.

Обрежьте все полосы так, чтобы короткие стороны были ровно квадратными, так как они могли неровно подняться.

Шаг восьмой

Убедитесь, что столешница безупречно чистая и без крошек, затем слегка присыпьте ее сахарной пудрой или кукурузным крахмалом.

Месите 350 г белого марципана в течение минуты, чтобы он стал мягким, а затем раскатайте его в аккуратный прямоугольник 20 x 30 см.

Шаг девятый

Нагрейте абрикосовый джем с 1 столовой ложкой холодной воды, затем протолкните его через сито, чтобы получилось однородное пюре.

Слегка смажьте одну длинную сторону розовой полоски джемом и положите ее вареньем вниз на короткую сторону прямоугольника из марципана, выровняв его рядом с краем.

Слегка смажьте три другие длинные стороны этого куска джема.

Шаг десятый

Теперь смажьте одну длинную сторону желтой полоски торта джемом и положите ее вареньем вниз на марципан рядом с розовой полоской и прикоснитесь к ней. Смажьте верх полоски вареньем.

Шаг 11

Поместите вторую желтую полоску поверх розовой полоски на марципане.

Шаг 12

Слегка смажьте одну длинную сторону второй розовой полоски вареньем и положите ее рядом со второй желтой полоской, чтобы она лежала поверх желтой полоски на марципане.

Теперь вы создали знакомый узор шахматной доски.

Шаг 13

Чтобы закончить торт, смажьте верхнюю и длинные стороны собранного торта абрикосовым джемом (осторожно подогретым), затем сверните торт или аккуратно оберните марципаном вокруг и поверх торта, оставляя видимыми концы шахматной доски.

Прижмите стык марципана, чтобы запечатать его (он должен быть вдоль одного нижнего края).

Осторожно разгладьте марципан руками, чтобы аккуратно его собрать, и выдавите любые воздушные карманы, затем обрежьте концы и обожмите верхние края марципана, аккуратно сжимая его через равные промежутки времени.

Шаг 14

Перед подачей слегка посыпьте сахарной пудрой.

Источник: 1 Минута