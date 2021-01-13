Рецепт торта: Как приготовить легкий и воздушный шоколадный торт без яиц

Выпечка тортов - отличное времяпрепровождение, и существует множество рецептов. Но как сделать торт без яиц?

Итак, если у вас есть все ингредиенты для тортов, кроме яиц, вы все равно сможете приготовить вкусный торт!

Как приготовить торт без яиц?

Торты известны своей легкой и воздушной текстурой, сладостью и разнообразным вкусом.

А тем, кто не может есть яйца или у них просто кончились яйца, нет необходимости их использовать, чтобы сделать пушистый и декадентский торт.

Рецепт шоколадного торта без яиц

Ингредиенты:

125 мл растительного масла, плюс дополнительная смазка.

175 г сахарной пудры.

250 г простой муки.

50 г сырого какао-порошка без молока.

1 ч. л. бикарбоната соды.

1 1/2 ч. л. порошка для выпечки.

2 ч. Л. экстракт ванили.

1 1/2 ст. яблочного уксуса.

300 мл овсяное молоко.

150 г темного шоколада без молока, мелко нарезанного, плюс дополнительно натереть на терке для украшения.

150 г безмолочного подсолнечного спреда.

Блок для выпечки 150г, мы использовали Аист, размягченный

250 г сахарной пудры, просеянной.

50 г безмолочного какао-порошка.

Вы должны предварительно нагреть духовку до 180 ° C (вентилятор 160 ° C) или газовой отметки четыре, а затем смажьте и выстелите круглую форму для выпечки диаметром 20,5 см пергаментом для выпечки.

Для торта нужно в большую миску просеять сахар, муку, какао, бикарбонат соды и пищевую соду.

В отдельном кувшине вы должны смешать масло, ваниль, уксус и молоко или альтернативу молоку, прежде чем наливать влажные ингредиенты в сухие и взбивать для перемешивания.

Затем вы должны вылить в форму, выпекать 45 минут или пока шампур, вставленный в центр, не выйдет чистым.

Затем оставьте пирог остыть в форме на пять минут, а затем переложите на решетку для полного остывания.

Для глазури вы должны растопить шоколад в жаропрочной миске, установленной над кастрюлей с медленно кипящей водой, и отставить до полного остывания, но все же растопить.

В большой миске с помощью ручного электрического венчика взбейте маргарин и блок для выпечки до однородной массы.

Затем следует добавить сахарную пудру и какао-порошок и медленно взбивать до однородности.

Затем вы должны взбить охлажденный шоколад до однородности и полить на торт.

Источник: 1 Минута