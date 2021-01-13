Рецепт торта: Как приготовить легкий и воздушный шоколадный торт без яиц
Выпечка тортов - отличное времяпрепровождение, и существует множество рецептов. Но как сделать торт без яиц?
Итак, если у вас есть все ингредиенты для тортов, кроме яиц, вы все равно сможете приготовить вкусный торт!
Как приготовить торт без яиц?
Торты известны своей легкой и воздушной текстурой, сладостью и разнообразным вкусом.
А тем, кто не может есть яйца или у них просто кончились яйца, нет необходимости их использовать, чтобы сделать пушистый и декадентский торт.
Рецепт шоколадного торта без яиц
Ингредиенты:
125 мл растительного масла, плюс дополнительная смазка.
175 г сахарной пудры.
250 г простой муки.
50 г сырого какао-порошка без молока.
1 ч. л. бикарбоната соды.
1 1/2 ч. л. порошка для выпечки.
2 ч. Л. экстракт ванили.
1 1/2 ст. яблочного уксуса.
300 мл овсяное молоко.
150 г темного шоколада без молока, мелко нарезанного, плюс дополнительно натереть на терке для украшения.
150 г безмолочного подсолнечного спреда.
Блок для выпечки 150г, мы использовали Аист, размягченный
250 г сахарной пудры, просеянной.
50 г безмолочного какао-порошка.
Вы должны предварительно нагреть духовку до 180 ° C (вентилятор 160 ° C) или газовой отметки четыре, а затем смажьте и выстелите круглую форму для выпечки диаметром 20,5 см пергаментом для выпечки.
Для торта нужно в большую миску просеять сахар, муку, какао, бикарбонат соды и пищевую соду.
В отдельном кувшине вы должны смешать масло, ваниль, уксус и молоко или альтернативу молоку, прежде чем наливать влажные ингредиенты в сухие и взбивать для перемешивания.
Затем вы должны вылить в форму, выпекать 45 минут или пока шампур, вставленный в центр, не выйдет чистым.
Затем оставьте пирог остыть в форме на пять минут, а затем переложите на решетку для полного остывания.
Для глазури вы должны растопить шоколад в жаропрочной миске, установленной над кастрюлей с медленно кипящей водой, и отставить до полного остывания, но все же растопить.
В большой миске с помощью ручного электрического венчика взбейте маргарин и блок для выпечки до однородной массы.
Затем следует добавить сахарную пудру и какао-порошок и медленно взбивать до однородности.
Затем вы должны взбить охлажденный шоколад до однородности и полить на торт.
Источник: 1 Минута