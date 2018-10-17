Рецепт вкуснейших тарталеток с джемом всего за 15 минут
Время подготовки: менее 30 минут
Время приготовления: 10-30 минут
Порции: 20 шт.
Ингредиенты:
85 г несоленого масла или маргарина
170 г муки, плюс дополнительно для напыления
20 ч.л. варенья или по вкусу
Приготовление:
1. Разогреваем духовку до 200 градусов.
2. Смешиваем масло или маргарин с мукой в миске, пока она не похожа на сухари. Перемешайте в несколько столовых ложек воды, чтобы сформировать тесто.
3. Выкатываем на слегка посыпанную мукой поверхность.
4. Помещаем каждую тарталетку в отдельный поднос для пирожных. Добавляем чайную ложку варенья к каждой.
5. Кладем поднос с тарталетками в духовку и запекаем около 30 минут или пока тесто не станет бледно-коричневым (проверьте через 20 минут).
Источник: znaj.ua