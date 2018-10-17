Рецепт вкуснейших тарталеток с джемом всего за 15 минут

Время подготовки: менее 30 минут

Время приготовления: 10-30 минут

Порции: 20 шт.

Ингредиенты:

85 г несоленого масла или маргарина

170 г муки, плюс дополнительно для напыления

20 ч.л. варенья или по вкусу

Приготовление:

1. Разогреваем духовку до 200 градусов.

2. Смешиваем масло или маргарин с мукой в миске, пока она не похожа на сухари. Перемешайте в несколько столовых ложек воды, чтобы сформировать тесто.

3. Выкатываем на слегка посыпанную мукой поверхность.

4. Помещаем каждую тарталетку в отдельный поднос для пирожных. Добавляем чайную ложку варенья к каждой.

5. Кладем поднос с тарталетками в духовку и запекаем около 30 минут или пока тесто не станет бледно-коричневым (проверьте через 20 минут).

Источник: znaj.ua

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