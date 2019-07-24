Рецепты томатного сока на зиму в домашних условиях
Томатный сок на зиму можно легко приготовить на собственной кухне. Для этого вам понадобятся спелые и сладкие помидоры. Вкусная заготовка получится не только из красных, но и из желтых или розовых томатов.
Домашний томатный сок на зиму можно готовить с мякотью и без, а также добавлять в него различные приправы и специи: чеснок, базилик, укроп, острый и болгарский перец, уксус или лавровый лист. При правильно хранении в соке сохранятся все полезные свойства овощей.
Томатный сок на зиму с мякотью
Томатный сок на зиму в домашних условиях
Фото: pexels.com
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1,2 кг помидоров
- 2 ч.л. соли
Способ приготовления:
- Спелые помидоры тщательно помыть, откинуть на дуршлаг и опустить на 1-2 минуты в кастрюлю с кипящей водой.
- После этого достать томаты и опустить их в кастрюлю с холодной водой, также на 1-2 минуты. Снять кожицу.
- Используя деревянную толкушку, протереть очищенные помидоры через сито в эмалированную или стеклянную посуду.
- Процедить сок через сложенную в несколько слоев марлю, добавить соль. Банки для сока хорошо помыть и простерилизовать.
- Разлить томатный сок по банкам, накрыть прокипяченными металлическими крышками и стерилизовать банки с соком. Время стерилизации меняется в зависимости от объема банки, чем объем больше, тем дольше придется стерилизовать.
- Закатать горячие банки с томатным соком крышками и перевернуть вверх дном до полного остывания.
Томатный сок без стерилизации на зиму
Домашний томатный сок на зиму: рецепт
Фото: Depositphotos
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров
- 2.5 г соли
Способ приготовления:
- Помидоры помыть, на поверхности кожицы сделать крестообразный надрез. Обдать томаты кипятком, а затем – ледяной водой. Снять кожицу и разрезать мякоть на четвертинки.
- Затем измельчить помидоры с помощью блендера или пропустить через мясорубку. Полученную томатную массу поставить на огонь, добавить соль и довести до кипения. Варить сок в течение 20 минут, снимая пену.
- Банки стерилизовать, крышки обдать кипятком. В подготовленные банки налить кипящий томатный сок, закатать подготовленными крышками, перевернуть вверх дном, укутать в теплый плед и оставить на сутки.
- Хранить заготовки в погребе или в кладовке.
Сладкий томатный сок на зиму
Сладкий томатный сок на зиму: рецепт
Фото: Depositphotos
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 5 кг помидоров
- 4 ст.л. сахара
- 2 ст.л. поваренной соли без горки
Способ приготовления:
- Помидоры помыть и пропустить через соковыжималку. Дополнительно выжать жмых через несколько слоев марли.
- Налить полученный сок в большую кастрюлю. Добавить на каждый литр сока 1 ст.л. сахара и 1 ч.л. соли.
- Помешивая, довести томатный сок до кипения. Варить 5-6 минут. Попробовать, по желанию добавить больше сахара или соли.
- Разлить кипящий томатный сок в подготовленные банки, не доходя до кромки посуды несколько сантиметров.
- Сразу же герметично закрыть банки прокипяченными крышками.
- Перевернуть банки донышками вверх и накрыть пледом. Оставить до полного остывания.
- Хранить в сухом прохладном помещении вдали от солнечных лучей.
Источник: www.segodnya.ua