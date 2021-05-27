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Регина Тодоренко хочет эмигрировать: Лондон или Калифорния?

Регина Тодоренко хочет эмигрировать: Лондон или Калифорния?

Регина Тодоренко давно живет в России с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом. Девушка старается как можно чаще наведываться к родителям и родственникам в Одессу, откуда она родом, хотя основная работа и проект у ведущей и певицы все же в РФ. Знаменитость гораздо популярнее своего супруга, что не может не беспокоить музыканта, который потерял былую востребованность после распада группы Smash в 2006 году. Именно это обстоятельство заставила Регину и ее супруга задуматься об эмиграции из России, например, на Запад.

Так, Тодоренко в комментарии изданию «Собеседник» сообщила о планах семьи на переезд.

«Владу очень нравится музыка, но то, что он делает, здесь непопулярно. Может, в будущем мы уедем в Лондон, к примеру, и там все будет иначе. Для жизни нам очень нравится Калифорния, Индонезия», – рассказала ведущая.

Но с переездом придется повременить, ведь в России у Регины пока много интересной работы и проектов. Тодоренко призналась, что, помимо развития творчества, занимается бизнесом, связанным с инвестициями.

«Сейчас мы снова отправляемся путешествовать по России с проектом «Орел и Решка», осенью запускаю образовательный подкаст, а к своему дню рождения, 14 июня, выпускаю клип», – поделилась грандиозными планами Регина.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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