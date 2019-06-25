Рейтинг опасных и безопасных стран-2019: Украина поставила рекорд

Эксперты Института мира составили новый рейтинг, который показывает, какие страны мира являются самыми опасными, а какие – самыми безопасными. Называется рейтинг - Глобальный индекс миролюбия-2019.

Это тринадцатое издание Глобального индекса мира (GPI), в котором упоминаются 163 независимых государства, существующие на нашей планете.

Самые опасные страны мира

Первое место антирейтинга занимает Афганистан, который сейчас является наименее мирной страной. Он подвинул на второе место Сирию, которая в прошлом году была лидером списка. Затем следуют Южный Судан, Йемен и Ирак. Йемен впервые оказался в списке опасных стран с момента появления индекса миролюбия.

Отметим, Россия занимает в рейтинге миролюбия, состоящего из 163 стран, 154 место, Украина - находится на четыре строчки выше и значится 150-й по счету.

Самые безопасные страны мира

Исландия остается самой мирной страной в мире, государство занимает эту позицию уже более 10 лет – с 2008 года. На вершине рейтинга также находятся Новая Зеландия, Австрия, Португалия и Дания.

Сравнение 2019 года с индексами миролюбия прошлых лет

Результаты этого года показывают, что средний уровень глобального миролюбия в GPI немного улучшился впервые за пять лет. 86 стран показали более высокие результаты, а 76 зафиксировали ухудшение.

Наибольший рост миролюбия произошел в России и Евразии, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Страны Северной и Южной Америки зафиксировали ухудшение мира в GPI в ​​2019 году, причем в Центральной Америке и Карибском бассейне наблюдается наибольшее ухудшение, затем следуют Южная Америка и Северная Америка.

В области милитаризации отмечается улучшение на 2,6%. Число военнослужащих на 100 000 человек сократилось в 117 странах, а военные расходы в процентном отношении к ВВП уменьшились в 98 странах, причем только 63 страны продолжают увеличивать свои расходы на вооружение и оборону.

Снизилось и восприятие доверия к первым лицам государства во всем мире. Хуже всего относятся к своему президенту американцы. Их доверие упало вдвое больше, чем доверие россиян, китайцев и немцев. А в общем, жители разных стран мира больше всего доверяют президентам Китая и США.

Источник: joinfo.ua

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