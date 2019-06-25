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Рейтинг опасных и безопасных стран-2019: Украина поставила рекорд

Рейтинг опасных и безопасных стран-2019: Украина поставила рекорд

Эксперты Института мира составили новый рейтинг, который показывает, какие страны мира являются самыми опасными, а какие – самыми безопасными. Называется рейтинг - Глобальный индекс миролюбия-2019.

Это тринадцатое издание Глобального индекса мира (GPI), в котором упоминаются 163 независимых государства, существующие на нашей планете.

Самые опасные страны мира

Рейтинг опасных и безопасных стран-2019: Украина поставила рекорд

Первое место антирейтинга занимает Афганистан, который сейчас является наименее мирной страной. Он подвинул на второе место Сирию, которая в прошлом году была лидером списка. Затем следуют Южный Судан, Йемен и Ирак. Йемен впервые оказался в списке опасных стран с момента появления индекса миролюбия.

Отметим, Россия занимает в рейтинге миролюбия, состоящего из 163 стран, 154 место, Украина - находится на четыре строчки выше и значится 150-й по счету.

Самые безопасные страны мира

Рейтинг опасных и безопасных стран-2019: Украина поставила рекорд

Исландия остается самой мирной страной в мире, государство занимает эту позицию уже более 10 лет – с 2008 года. На вершине рейтинга также находятся Новая Зеландия, Австрия, Португалия и Дания.

Сравнение 2019 года с индексами миролюбия прошлых лет

Результаты этого года показывают, что средний уровень глобального миролюбия в GPI немного улучшился впервые за пять лет. 86 стран показали более высокие результаты, а 76 зафиксировали ухудшение.

Наибольший рост миролюбия произошел в России и Евразии, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Страны Северной и Южной Америки зафиксировали ухудшение мира в GPI в ​​2019 году, причем в Центральной Америке и Карибском бассейне наблюдается наибольшее ухудшение, затем следуют Южная Америка и Северная Америка.

Рейтинг опасных и безопасных стран-2019: Украина поставила рекорд

В области милитаризации отмечается улучшение на 2,6%. Число военнослужащих на 100 000 человек сократилось в 117 странах, а военные расходы в процентном отношении к ВВП уменьшились в 98 странах, причем только 63 страны продолжают увеличивать свои расходы на вооружение и оборону.

Снизилось и восприятие доверия к первым лицам государства во всем мире. Хуже всего относятся к своему президенту американцы. Их доверие упало вдвое больше, чем доверие россиян, китайцев и немцев. А в общем, жители разных стран мира больше всего доверяют президентам Китая и США.

Источник: joinfo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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