Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров второй год подряд возглавил Дуэйн Джонсон, далее идут Райан Рейнольдс, Марк Уолберг

Талант и гонорары голливудских актеров далеко не всегда имеют прямую зависимость, что ярко демонстрирует ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, составленный журналом Forbes. Второй год подряд рейтинг возглавляет весьма харизматичный Дуэйн «Скала» Джонсон, которого весьма трудно представить в сильной драматической роли.

И тем не менее в период с июня 2019 по июнь 2020 года этому актеру удалось заработать $87,5 млн (годом ранее сумма была немного больше — $89,4 млн) из которых $23,5 млн пришлись на новый боевик Red Notice / «Красное уведомление». Фильм выйдет на платформе Netflix до конца 2020 года, кроме Джонсона там появятся Райан Рейнольдс и Галь Гадот.

Кстати, вышеупомянутый Райан Рейнольдс занимает в свежем рейтинге второе место с суммой $71,5 млн из которых $20 млн пришлись на тот же боевик Netflix «Красное уведомление», а еще $20 млн — на еще один боевик Netflix с названием Six Underground. Тройку рейтинга замыкает Марк Уолберг с суммой $58 млн, заметную часть из которых составил гонорар за боевик Netflix «Правосудие Спенсера».

Несмотря на проблемы с алкоголем и уходу из франшизы «Бетмен» на четвертое место выбрался Бен Аффлек с суммой $55 млн. Основные источники дохода — триллер «The Last Thing He Wanted» от Netflix и спортивная драма «The Way Back». Почетное пятое место у Вина Дизеля, эксплуатирующего франшизу «Форсаж». Несмотря на перенос «Fast and Furious 9» на 2021 год актеру удалось заработать $54 млн.

Полностью Топ-10 самых высокооплачиваемых актеров 2020 года выглядит следующим образом:

1. Дуэйн «Скала» Джонсон — $87,5 млн

2. Райан Рейнольдс — $71,5 млн

3. Марк Уолберг — $58 млн

4. Бен Аффлек — $55 млн

5. Вин Дизель — $54 млн

6. Акшай Кумар — $48,5 млн

7. Лин-Мануэль Миранда — $45,5 млн

8. Уилл Смит — $44,5 млн

9. Адам Сэндлер — $41 млн

10. Джеки Чан — $40 млн

Интересно, что «десятка лучших» суммарно заработала $545 млн. Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис 2020 года еще не опубликован, но в прошлом году все вместе они заработали только $315 млн.

Источники: itc.ua, Variety, Forbes

Новости портала «Весь Харьков»