Режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев развелся с женой после 8 лет брака

По словам Ахтема Сеитаблаева, виной всему чувства, которые стали угасать в браке. Он тяжело переживал развод

Пара была вместе 8 лет, однако последние полтора года были напряженными не только для них, но и для многих других пар, которые остались без работы и взаперти дома из-за карантина. Хотя Сеитаблаев уточняет, что их причиной развода стал не совсем карантин.

Как давно Ахтем и Иванна развелись — мужчина не сообщает. Однако нетрудно догадаться, что уже прошло немного времени, чтобы он набрался смелости рассказать об этом прессе.

"Это довольно эмоциональный момент в жизни каждого человека. Непростой момент. Особенно, когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым, что заканчиваются чувства…", — рассказал Ахтем Сеитаблаев в интервью программе "Кава з перцем".

Режиссер высказал свои надежды на то, что они с экс-супругой смогут остаться хорошими друзьями, и продолжить партнерские взаимоотношения в работе.

Отметим, что Иванна Дядюра — это вторая супруга Ахтема Сеитаблаева. Она довольно тесно сотрудничала с ним, ведь является продюсером его фильмов.

[caption id="attachment_203670" align="aligncenter" width="400"] Ахтем Сеитаблаев и жена[/caption]

Вот что о разводе пары думают фолловеры в комментариях под постом "Зіркового шляху" в Инстаграм:

Странно звучит "закончились чувства". Как будто они их на вес брали перед свадьбой. Люди не умеют жить в браке. Нафига вы беретесь, если не способны на это?

Закінчилися почуття.... Ви просто не вмієте кохати, тому вони й "закінчуються"

Завжди шкода,коли розлучаються двоє, але це життя,головне,щоб вони залишились добрими друзями,щоб не страждала донька.

Источник: 1 Минута