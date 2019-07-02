Реконструкція лицарських турнірів у Харкові (ВІДЕО)

Для дітей та підлітків у парку Горького провели майстер-клас з середньовічного бою.

Дмитру Голобородьку – 7 років. На ринзі він змагається з сестрою Ксенією. Розповідає: макет меча в руках тримає вперше. Раніше полюбляв футбол, але хоче спробувати себе в реконструкції лицарських поєдинків. Жартує: якщо, звісно, мама дозволить.

Дмитро Голобородько, харків’янин

Понравилось очень. – А что именно? – Битвы! Тем более, с моей сестрой. Мне очень понравилось и очень рад, что поучаствовал. Я не знаю точно, но думаю, что победила дружба.

Майстер-клас з лицарських боїв проводить у парку Горького Дмитро Кузнецов. Хлопець розповідає: правила поєдинків можуть відрізнятися. Найпопулярніші – два напрямки.

Дмитро Кузнецов, реконструктор

Два оппонента. Главная задача – нанести первым десять ударов. Удары не в щит и не в меч, то есть, поразить соперника. Вторая номинация – это, скажем так, основная, которая применяется за границей. Бугурт лига. Задача ребят “пять на пять” – сбить соперника с ног. Потому что лежачий рыцарь – это уже не рыцарь. Это мертвец.

Проводити поєдинки в залізних лицарських обладунках дозволяється з 18 років, говорить Дмитро. Тому мета юнака, який прийшов на тренування, – набрати форму для того, щоб у майбутньому змагатися за суворішими правилами. Спочатку спортсмен б’ється в м’яких обладунках, а після повноліття переодягається в залізні, які в середньому важать майже 40 кілограмів. І тут є свої особливості, розповідає хлопець.

Попадает удар, может сюда попасть. Не очень удобно. Поэтому у нас, в основном, используются такие перчатки. По ним принимается удар, расходится по месту и, скажем так, удар не так уж и сильно чувствуется.

Наносять удари не тільки мечами або кинджалами. У хід ідуть навіть сокири. Але зброя не заточена, в тому і єдина відмінність від середньовічної.

Артем Листопад, кореспондент

Цей меч, подібно середньовічному, має ось такі вирізи. Люди часто вважають, що їх використовували для стікання крові знищеного опонента в середньовіччі. Насправді ж вони потрібні для збалансування зброї.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Листопад

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