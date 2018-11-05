Рэпер сделал клип прямо в Google Maps. Как это выглядит (видео)

Рэпер из Соединенных Штатов Винс Стейплс выложил на YouTube клип на песню FUN!, и все события в этом видео происходят в интерфейсе и стилистике Google Maps. Если вы когда-нибудь мечтали прогуляться по неблагополучным улицам американского городка, ничего аутентичнее вы не найдете.



Американский рэпер Винс Стейплс (Vince Staples) выпустил клип на песню FUN!, и нет, мы пишем об этом не только потому, что он редкий новый рэпер без «Lil» в имени.



Новый клип Винса стилизован под карты от Google, в режиме брожения по улицам которых можно найти множество занимательных вещей. Так, один пользователь прямо в Google Maps раскрыл измену жены пятилетней давности.



И в стилизованном под карту городка в Соединенных Штатах клипе Винса жизнь тоже кипит. На неблагополучных улицах танцуют подростки, совершаются преступления и рушатся отношения.





Источник: http://glavcom.ua

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