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Рита Ора раскрыла рецепт своего любимого коктейля

Рита Ора раскрыла рецепт своего любимого коктейля

Этот напиток готовится так просто, что вы просто обязаны приготовить его для своих друзей.

Знаменитость любит готовить различные коктейли и частенько делится их рецептами на своей странице в Instagram. Например недавно она рассказывала, как приготовить «Маргариту».

Теперь же Рита решила рассказать, как приготовить коктейль «Палома», он, кстати, тоже готовится на основе текилы. В подписи к видео она отметила, что это один из ее самых любимых напитков.

Итак, рецепт от Риты:

Ингредиенты

текила;

грейпфрут;

лайм;

соль;

мед;

лед.

Приготовление:

Выдавите сок из половины грейпфрута, но шкурку не выбрасывайте, она пригодится для декорирования напитка.

Возьмите стакан, с которого будете пить коктейль, и натрите его край грейпфрутом, после этого окуните в соль.

Налейте в стакан с солью два шота сока грейпфрута, выдавите сок половины лайма, и налейте два шота текилы. Чтобы смягчить вкус — добавьте чайную ложку меда и перемешайте.


Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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