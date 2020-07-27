Рита Ора раскрыла рецепт своего любимого коктейля

Этот напиток готовится так просто, что вы просто обязаны приготовить его для своих друзей.

Знаменитость любит готовить различные коктейли и частенько делится их рецептами на своей странице в Instagram. Например недавно она рассказывала, как приготовить «Маргариту».

Теперь же Рита решила рассказать, как приготовить коктейль «Палома», он, кстати, тоже готовится на основе текилы. В подписи к видео она отметила, что это один из ее самых любимых напитков.

Итак, рецепт от Риты:

Ингредиенты

текила;

грейпфрут;

лайм;

соль;

мед;

лед.

Приготовление:

Выдавите сок из половины грейпфрута, но шкурку не выбрасывайте, она пригодится для декорирования напитка.

Возьмите стакан, с которого будете пить коктейль, и натрите его край грейпфрутом, после этого окуните в соль.

Налейте в стакан с солью два шота сока грейпфрута, выдавите сок половины лайма, и налейте два шота текилы. Чтобы смягчить вкус — добавьте чайную ложку меда и перемешайте.



Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»