Рита Ора раскрыла рецепт своего любимого коктейля
Этот напиток готовится так просто, что вы просто обязаны приготовить его для своих друзей.
Знаменитость любит готовить различные коктейли и частенько делится их рецептами на своей странице в Instagram. Например недавно она рассказывала, как приготовить «Маргариту».
Теперь же Рита решила рассказать, как приготовить коктейль «Палома», он, кстати, тоже готовится на основе текилы. В подписи к видео она отметила, что это один из ее самых любимых напитков.
Итак, рецепт от Риты:
Ингредиенты
текила;
грейпфрут;
лайм;
соль;
мед;
лед.
Приготовление:
Выдавите сок из половины грейпфрута, но шкурку не выбрасывайте, она пригодится для декорирования напитка.
Возьмите стакан, с которого будете пить коктейль, и натрите его край грейпфрутом, после этого окуните в соль.
Налейте в стакан с солью два шота сока грейпфрута, выдавите сок половины лайма, и налейте два шота текилы. Чтобы смягчить вкус — добавьте чайную ложку меда и перемешайте.