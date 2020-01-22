Риз Уизерспун вышла на красную дорожку в наряде с разрезом до бедра
43-летняя актриса Риз Уизерспун посетила громкую церемонию SAG Awards-2020 в Лос-Анджелесе.
На дорожку актриса вышла в черном платье на одной шлейке и с высоким разрезом, полностью расшитом камнями и стразами, от Дома Celine. Наряд Риз сочетала с черно-металлическими босоножками на каблуках и дополнила браслетом в виде цепи на запястье, несколькими кольцами и серьгами-гвоздиками с камнями.
Макияж у Риз был легкий, она лишь немного подчеркнула глаза и нанесла на губы насыщенную помаду розового цвета.
В этот вечер Уизерспун поздравила свою коллегу по сериалу «Утреннее шоу» Дженнифер Энистон, которая получила награду. Риз вместе с Энистон сыграли главные роли в этом сериале. Этот сериал погрузил зрителей в пучину амбиций, эгоцентризма и стремления к власти, которые скрываются за глянцевыми студиями американских утренних шоу.
Источник: Новости Ю