Родился в селе – прославился в столице: биография и факты из жизни Михаила Поплавского

Ректором института культуры в Киеве он стал в 1993 году. Михаил Михайлович в то время был в этом институте деканом факультета и неформальным лидером студентов. В 1991 году он защитил докторскую диссертацию и был единственным в Украине доктором наук в области управления социально-культурной сферы.

Михаил Поплавский дружит со звездами

В институте на момент прихода нового ректора было 2 факультета и всего 850 студентов. Новая команда решила применить теорию стресса в рекламе учебного заведения и выпустила петь на сцену своего ректора, который петь не умел. Пиар ход через стресс-шок-неприятие сработал – об институте и о его ректоре узнали все.

При новом ректоре в институте были открыты и оснащены современной материально-технической базой многочисленные новые кафедры, сформирован высокопрофессиональный преподавательский состав, привлечены альтернативные источники финансирования. Институт получил статус национального университета и стал одним из самых престижных высших учебных заведений. В 2020 году в университете насчитывается 10 факультетов и учится порядка 10 000 студентов.

Биография Михаила Поплавского началась в селе Мечиславка тогда Одесской области. Сейчас это село находится в Кировоградской области. Там в 1949 году родился будущий поющий ректор. Еще учась в школе, мальчик подрабатывал в колхозе. Потом учился в профтехучилище в Донецкой области, затем водил электровоз в шахте. Отслужив в армии, Михаил окончил училище культуры и возглавлял сначала сельский, а затем районный дома культуры.

В 1975 году решил продолжить обучение в Киевском институте культуры. Молодой человек окончил обучение с отличием и остался работать в родном учебном заведении. Защитил сначала кандидатскую, а затем докторскую диссертации.

Михаил Поплавский автор и продюсер всеукраинского детского конкурса «Крок до зірок», автор целого ряда книг и учебников. Успешный ректор также успешен и в бизнесе. Он владелец сети экологических ресторанов «Батьківська хата». Не забывает свое родное село, часто там бывает и помогает односельчанам.

Личная жизнь Михаила Поплавского сложилась счастливо, но в настоящее время скрыта от посторонних глаз. Он был женат дважды. Первая жена Поплавского работала медсестрой в селе и была против того, чтобы он поступал в институт культуры. Михаил уехал в Киев, и они развелись. В браке со второй женой Людмилой в 1982 году родился сын Александр. Но, как сказал Михаил Поплавский в интервью Дмитрию Гордону, успешный творческий человек должен быть свободен. Поэтому они с женой мирно и красиво разошлись, остались в хороших отношениях и очень редко видятся. Сын ректора женат, и у Михаила растет внук.

В 2020 году Михаилу Поплавскому исполнился 71 год. В интервью Дмитрию Гордону поющий ректор поведал свою формулу счастья. Он сказал, что для счастья необходим эмоциональный интеллект и творчески-прикладной характер, которые вместе и дают способность реализовывать задуманное.

Источник: 1 Минута