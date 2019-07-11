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Родителям во внимание: что нужно взять с собой, когда путешествуете с детьми

Родителям во внимание: что нужно взять с собой, когда путешествуете с детьми

Родителям не стоит выезжать куда-то с детьми, не положив в сумку аптечку, какую-то теплую кофту и солнцезащитные средства.

Об этом корреспонденту ГолосUA рассказала врач Виктория Савицкая, передает НАРОДНА ПРАВДА.

Эксперт советует всем родителям перед поездками на отдых с детьми заранее собрать дорожную аптечку — с противовоспалительными, антиаллергенными, обезболивающими, жаропонижающими средствами и т.д.

«Период адаптации, приехав к морю, испытывают почти все дети, просто у крепких малышей он проходит легко и безболезненно, но если малыш слабенький и склонен к частым болезням, приготовьтесь к тому, что в первые дни пребывания на курорте у ребенка могут возникнуть расстройства желудка, слабость, подняться температура, снизиться аппетит и т.д. Причем, чем младше ребенок, тем дольше, как правило, длиться период адаптации», — добавила медик.

В сумке всегда должна лежать дежурная пара носочков, кроссовки и легкая ветровка. Помимо шорт, маечек, купальника или плавок, панамок, сарафанов и тому подобного, обязательно возьмите собой для вечерних прогулок джинсы, кофточку, рубашку с длинным рукавом или спортивный костюмчик. Холодно может и не будет, но местная мошкара и комары могут очень надоедать», — говорит врач.

Ну и, конечно же, не забудьте средство для безопасного загара. Нежной детской коже нужен специальный крем или лосьон, с обязательной пометкой, для какого возраста он предназначен.

Ранее Ульяна Супрун напомнила украинцам, как уберечь жизнь на воде и рассказала о базовых правилах безопасного загара, которых следует придерживаться во время пляжного отдыха.

Источник: narodna-pravda.ua

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