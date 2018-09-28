«РОЛЕВЫЕ ИГРЫ» или «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ»

По пьесе АНАТОЛИЯ КРЫМА

комедия в 2-х действиях

В ролях:

Евгений –Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

Елена – Заслуженная артистка Украины Майя Струнникова

Женя – Татьяна Волкова

Вадим – Александр Покусай

Техническая поддержка – Юрий Лавров

Режиссер – Галина Панибратец

Стареющий композитор, обласканный славой, понимает, что звездный час его прошел. И в своих бедах творец винит, прежде всего, жену Елену. Чтобы вернуть капризную музу, Евгений приводит в дом молодую любовницу — студентку консерватории. А жене приходится мириться с тем, что отныне она будет жить под одной крышей с «голубками».

Пикантности ситуации добавляет неожиданный ответный ход Елены. Такого поворота событий маэстро явно не ожидал...

Из Википедии: Ролевая игра — игра обучающего или развлекательного назначения, вид драматического действия, участники которого действуют в рамках выбранных ими ролей, руководствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды действия; вместе создают или следуют уже созданному сюжету. Действия участников игры считаются успешными или нет в соответствии с принятыми правилами. Игроки могут свободно импровизировать в рамках выбранных правил, определяя направление и исход игры

Таким образом, сам процесс игры представляет собой моделирование группой людей той или иной ситуации. Каждый из них ведёт себя, как хочет, играя за своего персонажа.

9 октября в 19:00

в Доме Актера (ул.Манизера,3)

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