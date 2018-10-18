Роман или пособие: ученые назвали самые полезные книги для мозга

Художественные книги способны научить нас шире мыслить, без страха идти навстречу новому опыту и творчески подходить к решению проблем. EtCetera составил топ-5 причин, которые убедят вас отложить пособия по личностному росту и взяться за приключенческие романы.

ФАКТ. Современная молодежь все чаще отдает предпочтение нон-фикшн литературе – документальной прозе, основанной на реальных событиях. К категории нон-фикшн относятся научно-популярная, политическая, историческая литература. Множество книг по психологии, личностному росту, бизнесу и мотивации – это также нон-фикшн. Популярность этого жанра связана с тем, что люди не хотят тратить время на бесполезную, по их мнению, информацию, стараясь посвящать минуты отдыха самосовершенствованию и самообразованию.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. Однако исследования показывают, что художественная литература намного полезнее для мозга, чем реальные истории. Она развивает воображение и образное мышление, улучшает память, а также делает богаче наш словарный запас.

1 СОН. Чтение перед сном благоприятно влияет на нервную систему, расслабляет и помогает заснуть. Специалисты советуют чтение художественной литературы тем, кто регулярно испытывает стресс на работе. Около 10 минут такого занятия способны успокоить и расслабить человека.

2 РЕЧЬ. Чтение обогащает наш словарный запас, делает его разнообразнее, избавляет от шаблонов. Если вы хотите научиться красиво говорить, читайте больше художественной литературы. Исследования говорят о том, что словарный запас у тех, кто много и часто читает, в два раза больше, чем у тех, кто делает это редко.

3 ЭМПАТИЯ. Художественная литература помогает развить эмпатию. Человек начинает лучше понимать окружающих, чаще задумываться об их чувствах. Это связано с тем, что наш мозг воспринимает вымышленную и реальную информацию одинаково.

4 ПАМЯТЬ. Чтение улучшает память. Особенно, если вам приходится читать романы с множеством персонажей. Разбираясь в сложном сюжете, вы продлеваете жизнь вашему мозгу. Доказано, что поклонники книг в старости реже страдают от болезни Альцгеймера.

5 ВООБРАЖЕНИЕ. Книга, в отличие от фильма, заставляет работать наше воображение. Мы визуализируем героев и места, в которые они попадают, додумываем их истинные чувства и стремления, которые автор часто не до конца раскрывает. Художественные книги особенно полезны людям, у которых плохо обстоят дела с фантазией.

Преимуществ у художественной литературы множество, но это не значит, что нужно полностью исключать из своей жизни документальную прозу. Старайтесь чередовать книги и читать их под настроение. Однако после тяжелой рабочей недели все же лучше выбрать вымышленный мир, а не погружаться в еще более сложную реальность.

Источник: etcetera.media

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