Роскошная Мерьем Узерли — Хюррем из “Великолепного века” — засветила тонкую талию через пару дней после родов
Это уже вторая дочь у турецко-немецкой актрисы Мерьем Узерли. Отца малышки знаменитость скрывает, однако подробности своего интересного положения раскрыла еще в августе, когда живот только начинал расти.
Сейчас Мерьем Узерли, она же Хюррем Султан, уже родила и чувствует себя прекрасно
Сразу с родильного зала она помчалась на фотосессию в шикарном платье, напоминающнее наряды из "Великолепного века" — такое же пышное и дорого выглядит.
Но несмотря на то что сейчас актриса в декрете, она продолжает активно делиться снимками в Instagram из ранних фотосессий.
Также относительно недавно Мерьем показывала портретную серию снимков, а теперь опубликовала и фото в полный рост. На этих кадрах знаменитость позировала в студии в роскошном платье цвета марсала, а ее волосы были небрежно уложены на плечи.
Тут еще виден ее огромный живот на 9-ом месяце беременности.
Пока неизвестно как старшая дочь актрисы отреагировала на пополнение в семье.
Также турецко-немецкая героиня фильмов и сериалов не признается, кто именно стал отцом ее ребенка.
Вполне возможно, что это известный бизнесмен, с которым она познакомилась во время жизни в США. Тогда объяснимо, почему она не спешит показывать его лицо — чтобы не вляпаться ни в какие скандалы.
Сейчас, судя по всему, двукратная мама здорова, чувствует себя отлично и наслаждается временем, проведенным со своей новорожденной дочерью.
В комментариях поклонники желают своему кумиру здоровья, а ее деткам — расти и радовать маму.
Источник: 1 Минута