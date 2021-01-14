Роскошная Мерьем Узерли — Хюррем из “Великолепного века” — засветила тонкую талию через пару дней после родов

Сейчас Мерьем Узерли, она же Хюррем Султан, уже родила и чувствует себя прекрасно

Это уже вторая дочь у турецко-немецкой актрисы Мерьем Узерли. Отца малышки знаменитость скрывает, однако подробности своего интересного положения раскрыла еще в августе, когда живот только начинал расти.

Сразу с родильного зала она помчалась на фотосессию в шикарном платье, напоминающнее наряды из "Великолепного века" — такое же пышное и дорого выглядит.

Но несмотря на то что сейчас актриса в декрете, она продолжает активно делиться снимками в Instagram из ранних фотосессий.

Также относительно недавно Мерьем показывала портретную серию снимков, а теперь опубликовала и фото в полный рост. На этих кадрах знаменитость позировала в студии в роскошном платье цвета марсала, а ее волосы были небрежно уложены на плечи.

Тут еще виден ее огромный живот на 9-ом месяце беременности.

Пока неизвестно как старшая дочь актрисы отреагировала на пополнение в семье.

Также турецко-немецкая героиня фильмов и сериалов не признается, кто именно стал отцом ее ребенка.

Вполне возможно, что это известный бизнесмен, с которым она познакомилась во время жизни в США. Тогда объяснимо, почему она не спешит показывать его лицо — чтобы не вляпаться ни в какие скандалы.

Сейчас, судя по всему, двукратная мама здорова, чувствует себя отлично и наслаждается временем, проведенным со своей новорожденной дочерью.

В комментариях поклонники желают своему кумиру здоровья, а ее деткам — расти и радовать маму.

Источник: 1 Минута