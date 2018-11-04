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Россия. Заключенные сняли зажигательный мультфильм о лебеде-наркомане и победили на конкурсе ФСИН

Участники арт-терапевтической группы по борьбе с наркозависимостью из исправительной колонии создали мультфильм про лебедя-наркомана. Осуждённые выиграли на всероссийском конкурсе ФСИН.

Сценаристами, аниматорами, операторами и режиссёрами стали заключённые исправительной колонии №5 на Камчатке. Задачей стояло изобразить зависимость от наркотиков и пагубность их влияния на жизнь и здоровье человека. Осуждённые решили создать мультфильм про лебедя-наркомана.

По сюжету к лебедю подплывает кувшинка с марихуаной, таблетками и белым порошком. Перепробовав все наркотики, у птицы начали меняться восприятие действительности и цвет оперения. По окончанию эффекта у лебедя началась ломка, после чего он вновь употреблял наркотики. В конце птица смахивает весь ассортимент с кувшинки, опять становится белой и уплывает с мыслью о поиске своей любви.

— Надеюсь, что этот, казалось бы, простой, но глубокомысленный ролик заставит задуматься не только людей, которые уже находятся в местах лишения свободы, но и станет хорошей профилактикой для тех, кто только стоит на подобном распутье, — резюмировала психолог Юлия Хаблова.

Анимационная лента была отправлена на всероссийский конкурс Федеральной службы исполнения наказаний, где заняла первое место.

Источник: breakingmad.me

Видео: УФСИН Камчатка

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