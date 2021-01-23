Россиянка вышла замуж за японца: ребенок смешанной крови получился просто загляденье (ФОТО)

"В Японии в 19 ты еще ребенок, а я ехала уже к жениху", – вспоминает 24-летняя Маша, бывшая москвичка.

В 2014 году девушка поехала в Японию на учебу, в школу японского языка. И всего один месяц изменил ее жизнь.

Однажды после занятий вместе с компанией друзей Маша собралась на пляж:

"Приехали, расположились, искупались, лежим загораем. Солнце так разморило, что я начала засыпать, и тут громкий голос "хеллоу хеллоу!". Открываю глаза, а надо мной японское лицо, я подумала ну вот они родненькие "пиво, рыба, чебуреки, трубочки со сгущёнкой" как в Сочи, но нет. Это был всего лишь любопытный японец".

Настойчивого японца, который так хотел познакомиться с Машей, звали Такаши. На тот момент наша героиня еще плохо знала японский. Поэтому переводчиком была подружка Наташка, которая лучше всех знала язык.

Маша и Такаши

Статный и бородатый парень пытался договориться, чтобы еще один раз встретиться. Но такой угрюмый вид и напор пугали девушку, она даже подумала, что он какой-то маньяк. Тем более в Москве ее ждал парень.

Тогда Такаши предложил сходить на свидание, когда она будет свободна. То есть расстанется с любимым. Это очень повеселило Машу, ведь у нее была "любовь до гроба". По крайней мере так она думала.

Наташа решила обменяться контактами с японцем, но забыла телефон. Поэтому Маше пришлось дать свой номер с условием, что он от нее отстанет.

Уже через неделю Мария вернулась домой в Москву. Больше она не виделась с Такаши, но парень не терял надежду и каждый день писал. Девушка была уверена, что они просто дружат.

Как-то она поняла, что влюбилась. Родственники отговаривали от идеи создать семью с иностранцем еще и старшим на 10 лет. Но Маша доверилась себе, своим чувства и уже ровно через год снова полетела в Японию. Спустя некоторое время уверенно сказала "ДА".

Свадьба

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Вскоре у влюбленных родился необыкновенно красивый ребенок.

Девочку назвали Луна. В три года малышка уже прекрасно разговаривает на русском, а также и на японском языке.

Сейчас Маша наслаждается материнством, ведет блог в Инстаграм , где рассказывает о себе, о воспитании дочери и жизни японцев.

Также изюминкой ее профиля есть бабушка мужа Сатоэ, которая на днях отпраздновала 99-летие. Секрет долголетия старушки в том, что она не зацикливается и не погружается в проблемы. А оставаться такой жизнерадостной и бодрой ей помогают хорошие люди, которые ее окружают.

Именинница

Источник: 1 Минута