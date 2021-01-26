Российский артист Иван Краско стал отцом в 90 лет: это уже шестой ребенок!

Новость о рождении шестого ребенка Иван Краско скрывал почти два месяца

В его 90 лет настоящим нонсенсом стало рождение шестого ребенка — маленькой дочери, которую назвали Дарья. Родила девочку молодая возлюбленная Ивана, для которой он еще по бурной молодости заморозил свой биоматериал.

Иван Краско

26 января стало известно, что почти два месяца назад, 4 декабря 2020 года у него родилась дочь Дарья.

Друзья и поклонники пожилого артиста шокированы счастливой новостью. Несмотря на то, что его все же принялись поздравлять, для многих эта новость стала огромным удивлением и чередой недопониманий, ведь артисту уже почти сто лет!

А он, как оказалось, еще очень бодр и полон сил. Сам он свое шестое пополнение в семье прокомментировал так:

"Если любовь, то никаких преград для рождения ребенка быть не может", - уверяет звезда экрана.

Известно, что матерью Дарьи стала некая Юлия с фамилией Кичемасова. Это именно та девушка, с которой актер Иван Краско зажигал два года назад в тайне от официальной жены Натальи Шевель. И вот теперь Юлия стала матерью его ребенка.

Фото и новорожденной дочери, и молодой мамы уже облетели весь интернет

Их опубликовали в эфире программы "На самом деле" на Первом канале.

Фото новорожденной дочери Ивана Краско

Учитывая то, что девушка планировала завести ребенка из замороженного биологического материала мужа, ей делали процедуру ЭКО.

Мама новорожденной дочери по имени Юлия

Биоматериал актер Краско заморозил еще в те времена, когда состоял в браке с третьей женой Натальей Вяль.

Сейчас Иван и его молодая подруга Юлия полностью погружены в воспитание новорожденной Дарьи.

Источник: 1 Минута