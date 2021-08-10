Ростбиф с французским луковым соусом – удивите свою семью

Ингредиенты

1 кг серебристой или верхней части говядины без добавления жира

2 столовые ложки оливкового масла

8 молодых морковок без ботинок (если хотите, оставьте немного)

1 стебель сельдерея, мелко нарезанный

200 мл белого вина

600 мл жирного говяжьего бульона

2 лавровых листа

500 г лука

несколько веточек тимьяна

Сливочного масла

1 чайная ложка светло-коричневого или светлого сахара мусковадо

2 чайные ложки простой муки

Отличное блюдо

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 160C / 140C вентилятор / газ 3. Натрите мясо 1 чайной ложкой масла и большим количеством приправ. Нагрейте большую огнеупорную форму для запекания и обжарьте мясо примерно 10 минут. Тем временем налейте на сковороду 2 ч.л. масла и обжарьте морковь и сельдерей в течение 10 минут до золотистого цвета.

Шаг 2

Выложите говядину на тарелку, вылейте вино в горячую запеканку и варите 2 минуты. Влейте бульон, верните говядину, затем заправьте морковь, сельдерей и лавровый лист, стараясь не слишком сильно погружать морковь. Накрыть крышкой и готовить в духовке 2 часа. (Я люблю переворачивать говядину на полпути.)

Шаг 3

Тем временем нарежьте лук тонкими ломтиками. Нагрейте 1 столовую ложку масла на сковороде и добавьте лук, тимьян и приправы. Накрыть крышкой и осторожно варить 20 минут, пока лук не станет мягким, но не перестанет окрашиваться. Снимите крышку, увеличьте огонь, добавьте масло и сахар, затем дайте луку карамелизироваться до темно-золотистого цвета, часто помешивая. Удалите веточки тимьяна и отложите в сторону.

Шаг 4

Когда говядина будет готова, она будет нежной и легко отделимой по краям. Выньте его из запеканки и обрежьте шнурки. Разогрейте сковороду с луком, добавьте муку и готовьте 1 мин. Смешайте мучнистый лук с мясным соком в запеканке, чтобы получилась густая луковая подливка. Вкус приправы. Добавьте говядину и морковь обратно в запеканку или нарежьте говядину и положите на стол на блюде, положив морковь в сторону и выложив соус ложкой.

Источник: 1 Минута