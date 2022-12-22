Рюкзак - універсальна сумка для ручної поклажі та не тільки

Якщо раніше більшість людей сприймали рюкзак виключно як елемент туристичного спорядження для тривалих піших походів, риболовлі, полювання або збору дарів лісу, то зараз цей аксесуар використовується при поїздках на роботу, відвідуванні магазину, для відряджень або подорожей за кордон. На відміну від валіз або сумок сучасний наплiчник бiльш практичний і зручний, а також є універсальним рішенням для транспортування особистих речей.

У нашому інтернет-магазині можна недорого замовити рюкзаки для міста та подорожей від найкращих вітчизняних та зарубіжних виробників з доставкою по Києву та у будь-який регіон України.

Вибираємо рюкзак для міста

Міський рюкзак став справжнім трендом не лише серед молоді, а й у дорослих користувачів. Причина популярності – це практичність і багатофункціональність, а також можливість підкреслити свій стиль і виділитися на тлі перехожих.

Щоб не помилитися з вибором цього аксесуара, рекомендується звертати увагу на такі критерії:

місткість та вантажопідйомність;

організація внутрішнього простору;

матеріал виготовлення;

наявність додаткових опцій.

При виборі місткості і вантажопідйомності необхідно розуміти, для яких цілей буде використовуватися наплічник і хто ним буде користуватися. Загальноприйнятим стандартом для міського рюкзака вважається об'єм до 35 літрів та вантажопідйомність не більше 40 кг. Не варто брати моделі із максимальними показниками. Особливо, якщо всередині переноситиметься змінний одяг чи обід на роботу, та й господарем наплiчника буде дівчина-студент. Намагайтеся підбирати оптимальний варіант під конкретні потреби без зайвого запасу.

Організація внутрішнього простору також багато в чому залежатиме від того, для яких цілей купується наплічник. Більшість моделей мають відділення для ноутбука, канцелярського приладдя, блоку живлення, мишки та інших супутніх аксесуарів. Якщо у ваші плани не входить перенесення лептопа, то варто вибрати варіанти, де корисний простір буде організовано зручніше.

Матеріал – ключовий критерій, від якого безпосередньо залежатиме не лише зовнішній вигляд виробу, а й його експлуатаційні якості. Серед основних вимог – висока стійкість до зносу, адже з рюкзаком потрібно протискати крізь натовп людей у метро, також його доведеться часто знімати і ставити на землю або асфальт. Особливо варто звернути увагу на додаткову вологозахисну обробку, яка убереже вміст вiд намокання.

Існує ряд додаткових опцій, які зроблять експлуатацію наплічника більш комфортною та зручною. Наприклад, наявність «дихаючої» спинки та лямок забезпечить покращений повітрообмін. Для захисту від кишенькових злодіїв знадобляться спеціальні приховані блискавки, кодові замки та посилена багатошарова зовнішня частина. Ще одна цікава опція – це окрема кишеня для Power Bank усередині із прокладеним кабель-каналом. Це дозволить швидко зарядити смартфон або інший девайс, не перериваючи та не змінюючи свого маршруту.

Новости портала «Весь Харьков»