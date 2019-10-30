Ручной гепард Тай или история хищника с особыми потребностями

Этого пушистого красавца зовут Тай, ему 5 лет, это единственный ручной хищник в «Фельдман Экопарк». Такой себе ласковый пятидесятикилограммовый пятнистый котик.

Пока Алексей чешет Тая за ушком, гепард спокойно сидит и мурлычет. Такой ручной он, ибо с детства среди людей, которые его лечат и развлекают. В Харьков гепардик переехал несколько лет назад с Бердянского зоопарка, где и получил травму, там же его прооперировали, удалив берцовую кость.

А когда навыков для дальнейшей реабилитации тамошним ветеринарам не хватило - на помощь пришли специалисты Экопарка. Здесь котика с особыми потребностями, вдобавок еще с недостатками слуха, кормили витаминами, назначали различные препараты, составили особую диету и даже делали массажи.

Сложнейшую операцию все же решили не делать, рассказывает представитель Экопарка Алексей Костюченко, дабы не наносить животному еще большего стресса.

Алексей Костюченко, представитель "Фельдман Экопарк"

Довольно дорогостоящая операция и довольно сложная операция, это нужно было вживлять имплант, потом длительная реабилитация, и посчитали, что качество жизни его не сильно бы от этого изменилось. Он уже вряд ли бы мог жить в группе с другими гепардами. То есть он уже нормально расходился, он уже нормально себя достаточно чувствовал комфортно, и создавать дополнительный стресс для него — это довольно болезненная операция и потом довольно длительный выход из неё.

Внимания Таю сотрудники уделяют много, с ним играют приносят ему разнообразные игрушки, с которыми гепард спит и затягивает до неузнаваемости. Периодически в его вольер приносят новые игрушки, чтобы пушистый не унывал, так как живет гепард в вольере один-одинешенек.

Алексей Календовский, нач. сектора хищников "Фельдман Экопарк"

Очень мягкий, он воспринимает всех. Добродушный такой, всех ходит- обнюхивает. Никогда ни на кого не кидался. Потому что он ручной, он был на ручном вскармливании, как бы его могут остальные животные дикие обижать, поэтому он живет сам.

Расписание дня у пятнистого хищного кота насыщенное - утром игры с киперами, после обеда - Тая кормят и вечером заганяют в теплый домик с отоплением.

Алексей Календовский, нач. сектора хищников "Фельдман Экопарк"

Балуем, конечно, но больше всего любит говядину, вырезку говядины, ну а так все ест. Кролей, куриц. Около десяти процентов от массы тела. Если он весит 50 килограмм, то должен съесть где-то пять килограмм мяса в день.

Впрочем, поиграть с этим хищником выпадает возможность не всем, ведь сотрудники волнуются за психологическое состояние гепарда. В дальнейшем в Экопарке планируют Тая случить с самкой гепарда, дабы получить пятнистое потомство.





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