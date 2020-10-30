Досуг
Перейти к списку новостей
30.10.2020 22:29
Просмотров: 39

Рулет с джемом из творожного теста за 10 минут: часто готовлю такую выпечку, только начинку всегда меняю

Рулет с джемом из творожного теста за 10 минут: часто готовлю такую выпечку, только начинку всегда меняю

Продукты:

  • 300 г творога
  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • соль щепотка
  • 70 мл растительного масла
  • 350 г муки
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • густой джем
  • для смазывания рулета желток + молоко 1 ст. л.
  • для цвета 1/3 ч. л. растворимого кофе (по желанию)

Приготовление (видео-рецепт):

  1. Смешиваем творог с яйцами, сахаром, ванильным сахаром, солью, растительным маслом.
  2. Добавляем муку, разрыхлитель и замешиваем тесто.
  3. Раскатываем тесто в пласт, смазываем джемом, сворачиваем в рулет. Затем нужно переложить на противень и смазать желтком.

Чтобы получилась красивая кофейная корочка, добавьте в смесь из желтка и молока растворимое кофе. Также с помощью обычной вилки можно сделать простой узор, как на фото.

  1. Выпекаем рулет 35 минут при 180 ℃.
Рулет с джемом из творожного теста за 10 минут: часто готовлю такую выпечку, только начинку всегда меняю
На следующий день рулет еще вкуснее становится

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 