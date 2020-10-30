Рулет с джемом из творожного теста за 10 минут: часто готовлю такую выпечку, только начинку всегда меняю

Продукты:

300 г творога

2 яйца

100 г сахара

10 г ванильного сахара

соль щепотка

70 мл растительного масла

350 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

густой джем

для смазывания рулета желток + молоко 1 ст. л.

для цвета 1/3 ч. л. растворимого кофе (по желанию)

Приготовление (видео-рецепт):

Смешиваем творог с яйцами, сахаром, ванильным сахаром, солью, растительным маслом. Добавляем муку, разрыхлитель и замешиваем тесто. Раскатываем тесто в пласт, смазываем джемом, сворачиваем в рулет. Затем нужно переложить на противень и смазать желтком.

Чтобы получилась красивая кофейная корочка, добавьте в смесь из желтка и молока растворимое кофе. Также с помощью обычной вилки можно сделать простой узор, как на фото.

Выпекаем рулет 35 минут при 180 ℃.

На следующий день рулет еще вкуснее становится

Источник: 1 Минута