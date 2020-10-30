30.10.2020 22:29
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Рулет с джемом из творожного теста за 10 минут: часто готовлю такую выпечку, только начинку всегда меняю
Продукты:
- 300 г творога
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- соль щепотка
- 70 мл растительного масла
- 350 г муки
- 2 ч. л. разрыхлителя
- густой джем
- для смазывания рулета желток + молоко 1 ст. л.
- для цвета 1/3 ч. л. растворимого кофе (по желанию)
Приготовление (видео-рецепт):
- Смешиваем творог с яйцами, сахаром, ванильным сахаром, солью, растительным маслом.
- Добавляем муку, разрыхлитель и замешиваем тесто.
- Раскатываем тесто в пласт, смазываем джемом, сворачиваем в рулет. Затем нужно переложить на противень и смазать желтком.
Чтобы получилась красивая кофейная корочка, добавьте в смесь из желтка и молока растворимое кофе. Также с помощью обычной вилки можно сделать простой узор, как на фото.
- Выпекаем рулет 35 минут при 180 ℃.
Источник: 1 Минута
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