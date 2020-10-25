Румба на троих: ревизорша Фреймут заманила к себе на паркет “богиню ламината” Леську Никитюк

Это действительно так. Новоиспеченное трио устроило настоящее представление — драму на паркете — поставили большую кровать, и длинноногая красотка Леся Никитюк с огромным вырезом на платье в нее запрыгнула. Илья Падзина был нарасхват.

Комплимент по поводу профессионального выступления сделала даже Екатерина Кухар — Фреймут была удивлена

К слову, Екатерина Фреймут — единственная судья, которая 25 октября поставила паре 10 баллов. Это первая десятка паре Фреймут и Падзина от примы-балерины украинского шоу-бизнеса Кухар.

Посмотреть выступления вы можете в видео ниже.

Леся Никитюк как приглашенный гость высказалась, что номер сегодня был действительно очень сложным. Кухар и другие судьи согласились, что от номера с Лесей Никитюк ждали чего-то смешного и юмористического. Однако они, видимо, решили обойтись без юмора.

Источник: 1 Минута