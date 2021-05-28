Руслана Лыжичко – посол возобновляемой энергии: где живет певица и что необычного есть в ее доме?

Сейчас артистка меньше выступает на публике, а также не так давно пробовала себя в политике. Но это не отменяет ее высоких вокальных заслуг.

В этой статье мы вспомним интересные факты об артистке Руслане Лыжичко.

Где живет Руслана?

Руслана Лыжичко вместе со своим мужем Александром живут в экологически чистом доме под Киевом.

Супруги строили свое гнездышко под Киевом долгих десять лет. Новоселье отпраздновали летом 2018. Здания автономно обеспечивают себя электро- и теплоэнергией, поскольку на крышах расположены солнечные панели и ветровая мини-электростанция. Руслана очень много делает для популяризации зеленой энергетики, она официально является Глобальным послом возобновляемой энергии.

Как выглядит экодом Русланы Лыжичко? Фото - Viva

Как выглядит экодом Русланы Лыжичко? Фото - Viva

Как выглядит экодом Русланы Лыжичко? Фото - Viva

Как выглядит экодом Русланы Лыжичко? Фото - Viva

Как выглядит экодом Русланы Лыжичко? Фото - Viva

Дома у Русланы есть так называемая "воздушная сцена"

Солнечные панели на крыше звезды видны даже со спутника, и, очевидно, Руслана хочет, чтобы видно было еще и софиты сцены. Карантинным летом 2020 артистка решила возвести над своим домом компактную сцену на открытом воздухе.

Там она конечно не закатывала громких ивентов, но для друзей точно не раз пела.

В прошлом - политик

Руслана Лыжичко

Артистка пробовала себя в качестве политика и лидера общественного мнения. У нее была поддержка, однако не такая радикальная, чтобы пойти в президенты или депутаты.

Источник: 1 Минута